/652270/كريستال-بالاس-يعرقل-برايتون-عن-صدارة-الدوري-الإنجليزي-وليفربول-على-القمة

انتهت أحداث مباراة كريستال بالاس وبرايتون، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سيلهاريست بارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح ويلفريد زاها مهاجم فريق كريستال بالاس من تسجيل هدففريقه في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائئع من الشوط الأول من خلال ضربة جزاء.

أهداف المباراة:

سجل ألفريد زاها ركل الجزاءن بكل أريحية على يسار حارس المرمى، ليحقق الفوز ويوقف برايتون عن حلم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخطف نقطة ثمينة من المباراة، يحسن مركز فريقة في جدول ترتيب الدوري.

عاد فريق برايتون أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع للمباراة، عن طريق الفرنسي إيموبلي من خلال لمستين فقط وتسكن الشباك، من خلال كرة طولية من حارس كريستال بالاس يمررها مدافع برايتون لمهاجم الفريق الذي انفرد على المرمى ويسكنها الشباك من أعلي الحارس.

تشكيل برايتون في المباراة:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: شين دافي، لويس دينك، دان بورن.

في خط الوسط: جويل فيلتمان، باسكال جروس، لالانا، مارك كوكوريلا، لياندور تروسار.

في خط الهجوم: داني ويلبيك، نيال موباي.

تشكيل كريستال بالاس في المباراة:

حراسة المرمي: جويتا.

خط الدفع: وارد، كيواتي، كاهيل، ميتشيل.

خط الوسط: تاوزينت، مليتوفيتش، ريدويلد.

خط الهجوم: ايزي، ايو، ماتيدا.

نتيجة مباراة ليفربول أمام برينتفورد

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام برينتفورد، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

أسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق، ودائما يسجل الأهداف المميزةأسطورة ليفربول: أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع الفريق، ودائما يسجل الأهداف المميزة

أهدر فريق ليفربول فوزاً محققاً أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

أحرز أهداف ليفربول كلاً من: ديجو جوتا، محمد صلاح، كيرتس جونز.

أما أهداف برينتفورد، سجلها كلا من: إيثان بينوك، فيتالي جالينت، يوان ويسا.

بهذا التعادل، يصعد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، ولديه من النقاط 14 نقطة، بينما يصل برينتفورد للنقطة رقم 9 وبالمركز التاسع بجدول المسابقة.