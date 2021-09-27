أول تعليق من شوقي غريب بعد تعيينه مدرباً للمنتخب الأولمبي.. أستحق تولي منتخب مصر نظراً لنجاحاتي

/652271/أول-تعليق-من-شوقي-غريب-بعد-تعيينه-مدربا-للمنتخب-الأولمبي-أستحق-تولي-منتخب-مصر-نظرا-لنجاحاتي

أكد شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أنه سعيد بثقة الاتحاد المصري لكرة القدم بتواجدة مدرباً للمنتخب من جديد خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" منتخب مصر حقق العلامةالكاملة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وصعدنا للأولمبياد بجدارة وأستحقاق".

وتابع" تواجدنا في الأولمبياد وصعدنا لدور الثمانية وكنا ضمن أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم ولم يتوقع أحد وصولنا لهذا الإنجاز".

وزاد" جهاز المنتخب الأولمبي نجح في مهمته مع المنتخب خلال تصفيات افريقيا وأولمبياد طوكيو، ولم يطلب منا أحد الفوز بالأولمبياد، ومن الصعب الحصول عليها".

وأردف" هناك كوادر من اللاعبين سيتواجدوا مع المنتخب الأول ويصل عددهم لـ 13 لاعب، وأمتلك الطموحات التي تؤهلني للنجاح من جديد مع المنتخب الأولمبي".

واختتم" أحترم ردود أفعال الجماهير ولدي رصيد من البطولات والخبرة التي تؤهلني للتواجد على الإدارة الفنية من جديد مع منتخب مصر".

إيهاب المصري لـ دوت الخليج: منتخب شوقي غريب عمل إنجاز في أولمبياد طوكيو

كشف إيهاب المصري لاعب فريق المقاولون العرب السابق، عن رأيه أداء منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في منافسات دورة أولمبياد طوكيو، مع حسام حسن لاعب المصري السابق، في برنامج "لمسة ولعبة" من داخل استوديو دوت الخليج.

قال: "المنتخب الأولمبي لكرة القدم، قدم أداء مشرف لكل المصرين في دورة أولمبياد طوكيو، وكأس إفريقيا".

وأكمل: "هناك العديد من العناصر في صفوف المنتخب الأولمبي، لديها الكثير من المميزات والقدرات العالية".

شوقي غريب يتحدث بعد تعيينه مدرباً لمنتخب مصر

وزاد: "في البداية بعد معرفة نتيجة قرعة دور المجموعات، الجميع تفاجئ بعد تواجد إسبانيا والأرجنتين".

واختتم: "المنتخب الأولمبي كان لديه العديد من العناصر في في صفوف الفريق، وفاجئوا الكثير، بما قدموه من أداء، والتأهل من وسط الأرجنتين، وأستراليا".

ولد إيهاب المصري في 22/10/1985، و بدأ حياته الكروية داخل نادي المقاولون من عمر 9 أعوام ضمن صفوف ناشئين براتب 15 جنيها

ولعب المصري للعديد من الأندية المصرية في الدوري لعل أبرزها المصري البروسعيدي وسموحة بجانب ناديه الأصلي ، المقاولون العرب.

وقع المصري عقد لاعب محترف مع المقاولون العرب في سن 16 عاما، قبل أن يستقطبه كامل أبو على للمصري البورسعيدي ومنه لنادي الأمواج الزرقاء قبل أن يعود مجددا لذئاب الجبل.

وأستطاع إيهاب المصري تسجيل أكثر من 55 هدفا طوال تاريخه بالدوري في مسيرة يشهد بها الكبار أنه مهاجم من طراز فريد.