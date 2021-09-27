شوقي غريب: لا أعلم سبب هجوم الجماهير على تواجدي مدرباً للمنتخب الأولمبي برغم نجاحاتي

/652273/شوقي-غريب-لا-أعلم-سبب-هجوم-الجماهير-على-تواجدي-مدربا-للمنتخب-الأولمبي-برغم-نجاحاتي

أكد شوقي غريب المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أن فينجادا المدير الفني للاتحاد كنا على تواصل دئم ويشاهد ما أفعله مع المنتخب الأولمبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" لم أسعى للوصول لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر خلفاً لحسام البدري، وشرف لي التواجد مع منتخب مصر، ولا أحب أن أتواجد مكان أي مدرب إلا بإختيار الاتحاد المصري لكرة القدم".

وزاد" من يهاجموا شوقي غريب عندما يتم ترشيحي للمنتخب الأول، يتحدثوا ويقولوا ان شوقي هو الأقرب للمنتخب الأولمبي، وعندما أتواجد في المنتخب الأولمبي يتغير الحديث".

وتابع" لم أقم بتغيير أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، إلا بعدما علمت بأنه سيقوم بالتواجد مع أحد الأندية خلال الفترة القادمة، وتواجد طارق سليمان نظراً لخبراتة الكبيرة في مجال التدريب".

وأردف" حققنا المطلوب منا خلال الفترة الماضية، ولدينا طموح كبير للوصول لأعلى مستوى خلال الفترة القادمة، وأتمنى أن أنجح في الصعود لأولمبياد طوكيو القادمة".

واختتم" أشكر كل من ساندني بعد الإعلان عن تواجدي مع منتخب مصر الأولمبي، واسعى لتحقيق النجاح من جديد".

أول تعليق من شوقي غريب بعد تعيينه مدرباً للمنتخب الأولمبي.. أستحق تولي منتخب مصر نظراً لنجاحاتي

أكد شوقي غريب، المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي، أنه سعيد بثقة الاتحاد المصري لكرة القدم بتواجدة مدرباً للمنتخب من جديد خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" منتخب مصر حقق العلامةالكاملة في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وصعدنا للأولمبياد بجدارة وأستحقاق".

وتابع" تواجدنا في الأولمبياد وصعدنا لدور الثمانية وكنا ضمن أفضل 8 منتخبات على مستوى العالم ولم يتوقع أحد وصولنا لهذا الإنجاز".

شوقي غريب حزين من غضب الجماهير

وزاد" جهاز المنتخب الأولمبي نجح في مهمته مع المنتخب خلال تصفيات افريقيا وأولمبياد طوكيو، ولم يطلب منا أحد الفوز بالأولمبياد، ومن الصعب الحصول عليها".

وأردف" هناك كوادر من اللاعبين سيتواجدوا مع المنتخب الأول ويصل عددهم لـ 13 لاعب، وأمتلك الطموحات التي تؤهلني للنجاح من جديد مع المنتخب الأولمبي".

واختتم" أحترم ردود أفعال الجماهير ولدي رصيد من البطولات والخبرة التي تؤهلني للتواجد على الإدارة الفنية من جديد مع منتخب مصر".