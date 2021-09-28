العنانى ومحافظ البحر الأحمر يشهدان ختام فعاليات الكرنفال الدولى للسياحة

جدة - نرمين السيد - اختتمت محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الكرنفال الدولى للسياحة والفنون، ضمن احتفالات العالم ومحافظة البحر الأحمر بيوم السياحة العالمى، والذى يوافق الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام، تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وعمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، وذلك بحفل ضخم بالممشى السياحى بمدينة الغردقة.





بدأ حفل الختام بتفقد وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر معرض الفن، الذى تم فيه عرض أعمال الفنانين المشاركين، بالإضافة إلى مجسم تشكيلى لونى تحت اسم هرم السياحة والفنون، وهو مجسم ضخم تم إهداؤه للمحافظة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفنى الضخم. وعقب تفقد معرض الأعمال الفنية، بدأت احتفالية كبرى بمشاركة فرقه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو مازن دراز. وكان الفنانون المشاركون قد واصلوا أعمالهم بالتشكيل المجسم والرسم والتصوير على المجسمات والسيرف بورد، بالإضافة إلى فرق موسيقية واستعراضية خلال عمل الفنانين، حيث قدم الفنانون المشاركون إبداعهم أمام الجمهور بالممشى السياحى.

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