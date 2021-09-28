مستشارة وزيرة الصحة: نفكر فى تطعيم الأطفال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

قالت الدكتور نهى عصام مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن تحديد الأعمار المناسبة لتقلى اللقاح بالنسبة للأطفال يخضع لعملية تدريجية تماماً كما يحدث فى الأبحاث، وتابعت: "سيتم النزول بأعمار الأطفال من متلقى اللقاح تدريجياً تماماً كما يحدث فى الأبحاث، فمثلاً الأبحاث المنشورة فى الدوريات العلمية الدولية تناولت فى البداية الفئة العمرية ما بين 12-18 سنة ثم بدأت الأبحاث فى الأقل عمراً وصلت لثلاث سنوات فيما يخص لقاح فايزر والذى تدرج فى النزول بمتوسط الأعمار لثلاث سنوات، ووجدنا أيضاً فى الدوريات أن لقاح سينوفاك بدا يتحدث عن تلقيح أطفال فى أعمار ستة أشهر".

وأضافت "نهى عاصم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن سينوفاك سجل أبحاثاً فى تطعيم الأطفال، وتابعت: "مازلنا فى طور الأبحاث وهناك خط فاصل بين البحث العلمى والتطبيق والحاصل على إجازة تلقيح الأطفال حتى الآن هو لقاح فايزر وبدأ سينوفاك فى تقديم أوراقه لتطعيم الفئة العمرية مابين 12-18 عاماً فى عدة جهات وبالفعل بعض الدول بدأت تفعيل ذلك ".

وأردفت :"بالنسبة لمصير سينوفاك فيما يخص الأطفال فى مصر يتم دراسته ومصر تعتمد فى تطعيم المواطنين على استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطورة وتقدر بنحو 20 مليون مواطن بالإضافة للاضطرار لتطعيم فئات عمرية أصغر فى الفترة القادمة من أجل المدارس والثانوية العامة وسيتم ذلك تدريجياً فى المستقبل".

فيما يخص معدلات الأمان بالنسبة للأطفال قالت: بدأت هناك بيانات عملية فى الفئات الأصغر سناً من ناحية المأمونية والفعالية لكن خلال الشهرين أو الثلاثة القادمين نبدأ ندرس ذلك".