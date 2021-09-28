/652275/حسام-المندوة-فكرة-التبرع-لنادي-الزمالك-كانت-نابعة-من-حب-الجماهير-وليس-اللجنة-الحالية

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا يعرف سبب الأزمات التي تواجه الفريق خلال الفترة الأخيرة وغير معلوم مصدرها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" تواجدنا مع نادي الزمالك من شهر مايو الماضي، والجميع يفكر في أننا نتواجد منذ زمن بعيد، ولدينا فريق عامل كامل يعمل من أجل مصلحة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق النجاح".

وتابع" لا أستطيع تقييم اللجنة الذي أتواجد بها، ولكن الجماهير ترى ما نفعله خلال الفترة الأخيرة، والأداء جيد جدا داخل نادي الزاملك وكنا نتمنى أن نقدم نجاحات أكثر من ذلك".

وزاد" تعرضنا لمعوقات كبيرة للغاية، وحققنا 6 بطولات من أجل 7 وهذا الأمر جيد للغاية، وحدث ذلك بسبب النجاحات التي حققناها خلال الفترة الماضية".

واختتم" حساب نادي الزمالك بخصوص التبرع لنادي الزمالك، وكان ذلك الأمر فكرة من الجماهير، وليست من إختراع لجنة الزمالك المؤقتة، وكان هناك تبرعات مادية ومعنوية".

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

حسام المندوة يتحدث عن فكرة تبرع الجماهير لنادي الزمالك

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".