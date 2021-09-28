حسام المندوة: أحمد مجاهد قام بإثارة الجماهير في احتفالية الدوري بسبب عدم النظام.. وشيكابالا لم يتلفظ ضد رئيس الاتحاد

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أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن هناك من المحبين قاموا بعمل عيادات طبية داخل نادي الزمالك وهناك أمور آخرى تم العمل عليها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نعاني من أزمة مالية ولكن ستكون لبعض الوقت، ودائما عندما تقترب الانتخابات تحدث هذه الأزمات، ويجب إستثمار غسم نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق النجاحات".

وزاد" إسم نادي الزمالك يقدر يحل المشاكل والأزمات، ولكن ذلك يحدث بالاستقرار والدعم الكامل لمجلس الإدارة، ومن يتحدث عن أننا لسنا المسئولين عن جلب البطولات لأننا لم نتعاقد مع اللاعبين، ولكننا تمكنا من وجود الاستقرار داخل نادي الزمالك".

وتابع" لابد أن يكون هناك مجلس منتخب لنادي الزمالك، حتى يستطيع العمل الجاد وبرؤية واضحة، وأيضا يكون دافع قوي للاعبين من أجل الاستقرار، ونادي الزمالك حدث به طفرة غنشائية كبيرة للغاية".

واختتم" نادي الزمالك يحتاج لفروع جديدة، ومنذ فترة تحدثنا عن تواجد نادي الزمالك في الإمارات ولابد أن ينتشر إسم النادي في مناطق عديدة، ولابد من وجود مستشاريين فنيين رياضيين، من أجل التسويق الجيد لإسم نادي الزمالك".

حسام المندوة: فكرة التبرع لنادي الزمالك كانت نابعة من حب الجماهير وليس اللجنة الحالية

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أنه لا يعرف سبب الأزمات التي تواجه الفريق خلال الفترة الأخيرة وغير معلوم مصدرها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" تواجدنا مع نادي الزمالك من شهر مايو الماضي، والجميع يفكر في أننا نتواجد منذ زمن بعيد، ولدينا فريق عامل كامل يعمل من أجل مصلحة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق النجاح".

حسام المندوة يتحدث عن أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد

وتابع" لا أستطيع تقييم اللجنة الذي أتواجد بها، ولكن الجماهير ترى ما نفعله خلال الفترة الأخيرة، والأداء جيد جدا داخل نادي الزاملك وكنا نتمنى أن نقدم نجاحات أكثر من ذلك".

وزاد" تعرضنا لمعوقات كبيرة للغاية، وحققنا 6 بطولات من أجل 7 وهذا الأمر جيد للغاية، وحدث ذلك بسبب النجاحات التي حققناها خلال الفترة الماضية".

واختتم" حساب نادي الزمالك بخصوص التبرع لنادي الزمالك، وكان ذلك الأمر فكرة من الجماهير، وليست من إختراع لجنة الزمالك المؤقتة، وكان هناك تبرعات مادية ومعنوية".