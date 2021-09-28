/652278/حسام-المندوة-نقترب-من-إنهاء-عقد-أشرف-بن-شرقي-والفاصل-فقط-الشرط-الجزائي

أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ما حدث في اللقاء الختامي في بطولة الدوري المصري، كان غيريباً، وهناك علامات إستفهام حول هذا الأمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "مساء أون تايم" عند دخول لاستاد بترو سبورت، لم أتمكن من الدخول بشكل هادئ، بالرغم من وجود غسمي في الكشف الخاص بالحضور".

وتابع" شيكابالا لم يقم بغثارة جماهير الزمالك خلال لقاء البنك الأهلي الختامي، ولا افهم ما الذي حدث من أحمد مجاهد تجاه شيكابالا".

وزاد" أموال الإشتراكات داخل نادي الزمالك وصل لمبلغ جيد حتى الأن وليس ما يتم نشرة على وسائل التواصل الإجتماعي، ولا أستطيع تطبيق جميع اللوائح بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وأردف" فصل العضوية في نادي الزمالك كنا قد تحدثنا أن تكون 5000 جنية، ولكن تم رفض الإعتراف بهذا الأمر، بسبب عدم وجود جمعية عمومية".

وواصل" لا اريد الحديث عن الأرقام الخاصة بالغشتراكات، ولكنها تخطت حاجز الـ 20 مليون، ولا نعمل بشكل جيد وهادئ حاليا، ولا نستطيع العمل بشكل جيد مع الأمر، وجماهير نادي الزمالك هي الداعم للنادي".

واختتم" هناك آليات يتم إتباعها من أجل التبرع لنادي الزمالك، ونقترب من الإنتهاء من تعاقد أشرف بن شرقي، والمشكلة حالياً هي الشرط الجزائي مع اللاعب، وأتمنى أن يتم نهايتة في أقرب وقت".

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أكد حسام المندوة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن هناك من المحبين قاموا بعمل عيادات طبية داخل نادي الزمالك وهناك أمور آخرى تم العمل عليها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" نعاني من أزمة مالية ولكن ستكون لبعض الوقت، ودائما عندما تقترب الانتخابات تحدث هذه الأزمات، ويجب إستثمار غسم نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق النجاحات".

حسام المندوة يتحدث عن أزمة الاشتراكات

وزاد" إسم نادي الزمالك يقدر يحل المشاكل والأزمات، ولكن ذلك يحدث بالاستقرار والدعم الكامل لمجلس الإدارة، ومن يتحدث عن أننا لسنا المسئولين عن جلب البطولات لأننا لم نتعاقد مع اللاعبين، ولكننا تمكنا من وجود الاستقرار داخل نادي الزمالك".

وتابع" لابد أن يكون هناك مجلس منتخب لنادي الزمالك، حتى يستطيع العمل الجاد وبرؤية واضحة، وأيضا يكون دافع قوي للاعبين من أجل الاستقرار، ونادي الزمالك حدث به طفرة غنشائية كبيرة للغاية".

واختتم" نادي الزمالك يحتاج لفروع جديدة، ومنذ فترة تحدثنا عن تواجد نادي الزمالك في الإمارات ولابد أن ينتشر إسم النادي في مناطق عديدة، ولابد من وجود مستشاريين فنيين رياضيين، من أجل التسويق الجيد لإسم نادي الزمالك".