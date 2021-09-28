وزير الأوقاف : أجر الحفاظ على المرافق العامة لا ينقطع حتى بعد دخول القبر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التعدى على المرافق العامة جريمة فى حق الدين والوطن، مشددا على أن الدين الإسلامى الحنيف وجَّه الجميع إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة، ونهى عن المساس أو الإضرار بها أو التعدى عليها بأى نوع من أنواع التعدى.





وقال الوزير، فى بيان له: "بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة، حيث يقول نبينا، صلى الله عليه وسلم: "سبع يجرى للعبدِ أجرُهنَّ وهو فى قبرِه بعد موتِه، من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موتِه". وأضاف وزير الأوقاف: "ومعنى كرى نهرا أى وسعه، ويقاس على ذلك كل مجرى مائى، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه، لا أن نعتدى عليه ولا أن نضيقه، وكذلك الحال فى أمر الطريق العام الذى ينبغى أن نحافظ عليه لا أن نعتدى عليه أو نضيقه على المارة أو نلقى عليه القمامة أو المخلفات ونحوها".

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