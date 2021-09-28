فيديو - الصحة : 900 ألف عامل فى التربية والتعليم تلقوا بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أنه تم، حتى الآن، تطعيم 900 ألف من العاملين فى وزارة التربية والتعليم من أصل مليون عامل، مشددا على أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين فى المنظومة التعليمية.





وقال، خلال اتصال هاتفى لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON" الفضائية، إن جميع طلاب الجامعات سواء الخاصة أو الأهلية أوالحكومية أوالأزهرية، عليهم التوجه إلى مراكز تلقى لقاح كورونا البالغ عددها 1.100 مركز بمختلف محافظات مصر، من أجل الحصول على التطعيم، مشيرا إلى تطعيم طلاب الجامعات مجانا. ولفت متحدث الصحة إلى أن هناك مراكز تطعيم ثابتة بالجامعات المصرية من أجل تطعيم العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، مشدداً على أن الدولة توفر جميع الإمكانيات الطبية من لقاحات وأدوية وبنية صحية قوية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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