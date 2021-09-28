التلفزيون الفرنسى يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية فى «يوم الرب»

جدة - نرمين السيد - استضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى ليون بجنوبى فرنسا، القناة الثانية من التلفزيون الفرنسى، لتسجيل حلقة من برنامج Le Jour "يوم الرب"، عن "وجه المسيح" من خلال ألحان الكنائس الشرقية.





قدمتها كورالات من 7 كنائس شرقية بمدينة ليون، وهى "الكنائس القبطية، والإثيوبية، والروسية، والأوكرانية، والمارونية، والكلدانية واليونانية الكاثوليكية". وقدم كورال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحن "مراحمك يا إلهى" باللحن الكيهكى للتعبير عن وجه المسيح الرحيم، كما قدم الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا وجنيف بـ سويسرا، تعقيبًا على كلمات ومعانى الألحان المقدمة.

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