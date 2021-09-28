جدة - نرمين السيد - وكشفت عن أن يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الخميس المقبل 30 سبتمبر الجارى. للتسجيل أدخل عبر هذا الرابط وبلغت نسبة النجاح فى الدور الأول فى شعبة العلوم الإسلامية 100%، والقسم العلمى 61.65%، والقسم الأدبى 46.50%، لتبلغ النسبة العامة 51.25%. وكان عدد الطلاب الذين تقدموا لـ امتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسى 2020/2021م، قد بلغ 106 ألفا و17 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح فى الدور الثانى فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 49.43%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏60.80%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 71.78%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏47.916 طالبًا وطالبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر رابط تسجيل رغبات الناجحين فى الدور الثانى لـ الثانوية الأزهرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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