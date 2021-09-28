فيديو - تعليق حمدى ووفاء على قرار فرض ضرائب على اليوتيوبرز

جدة - نرمين السيد - أكد اليوتيوبر حمدى، صاحب قناة "حمدى ووفاء" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ترحيبه بقرار مصلحة الضرائب المصرية، فرض رسوم ضريبية على أرباح نشر الفيديوهات على الموقع الشهير.





وقال حمدى، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إن هناك بعض الفيديوهات التى يقومون بتصويرها ولا يحصلون على أرباح منها، متابعا: "اليوتيوبرز يصلون لشريحة كبيرة من المجتمع، ويؤثرون فى كثير من طوائف المجتمع". وأضاف: "أنا لو بكسب أرباح ضخمة من اليوتيوب مكنتش هفتح مطعم خاص يوفر مصدر رزق لنا .. الفيديو الواحد ممكن يحقق أرباح من 5 لـ 10 آلاف جنيه". كانت مصلحة الضرائب المصرية قد نشرت بيانا، السبت الماضى، دعت خلاله صناع المحتوى المرئى والمكتوب "البلوجرز واليوتيوبرز" إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبى والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.

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