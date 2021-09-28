فيديو - سبايدر مان المقطم : أحقق أرباحا 1500 دولار شهريا .. وساكن بالإيجار

جدة - نرمين السيد - قال اليوتيوبر هشام، والشهير بـ سبايدر مان المقطم، إنه يسكن فى شقة بالإيجار، لافتا إلى أنه كان يقوم بتصوير فيديوهات على موقع يوتيوب يوميا فى أول مشواره، وبعد هذا أصبح يسجل 3 فيديوهات فقط فى الشهر.





وأضاف سبايدر مان المقطم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أنا لو باخد 40 مليون جنيه فى السنة من يوتيوب مكنتش سكنت فى شقة بالإيجار، لافتا إلى أن هذه الأنباء عن أرباحه عارية تمام من الصحة. وتابع اليوتيوبر هشام: "أنا ممكن أحقق أرباح فى الشهر حوالى 1500 دولار، ونسبة الأرباح متفاوتة ولا أحصل على نسبة ثابتة". جدير بالذكر، أن مصلحة الضرائب المصرية نشرت بيانا، السبت الماضى، دعت خلاله صناع المحتوى المرئى والمكتوب "البلوجرز واليوتيوبرز" إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبى والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.

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