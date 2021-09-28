طقس الثلاثاء .. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة وشبورة خفيفة.. القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





فيما يسود ليلا، طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

ويتوقع الخبراء أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الجمهورية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية، لافتين إلى ظهور الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال الجمهورية تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء.

حالة طقس اليوم

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على منطقة خليج السويس والبحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

الاسكندرية 29 19

وادى النطرون 30 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 30 16

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 21

المنصورة 30 20

الاسماعيلية 31 20

السويس 31 20

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 18

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 26 15

الطور 31 23

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

ادفو 35 24

أبوسمبل 34 24

الوادى الجديد 34 19

حلايب 31 25

شلاتين 34 24