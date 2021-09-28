توجيه الرئيس بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحف قول الرئيس السيسى: "هو حد يغتصب أرض الدولة ونقول أصل حياتهم مهددة وزى ما احنا بنعمل تبطين للترع وإجراءات فوق الخيال أنا كمان مش هقبل إن حد يتعدى على قدراتنا لتحسين أحوال الناس وده كلام مش مقبول وكل التعديات لازم تتشال حتى لو تطلب الأمر نزول القوات المسلحة".

جاءت تصريحات الرئيس، فى مداخلة أجراها خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أمس، التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة نحو 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، من المياه المعالجة ثلاثيا، يتم نقلها إلى أراضى شمال سيناء لتساهم فى استصلاح 500 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة».

كما افتتح الرئيس عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» محطة تحلية مياه البحر بمدينة نوبيع، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة أبو زنيمة، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، ومحطة طلمبات رافع مياه شادر عزام، ومحطة طلمبات السلام الرئيسية الجديدة.

كما وجه الرئيس بوقف جميع أشكال الدعم الذى تقدمه الدولة من خبز وتموين لأى شخص متعد على أراض زراعية، أو ترع، أو مصارف، حتى تتم إزالة التعدى، وأشار الرئيس إلى أن الدولة تقدم 700 مليار جنيه فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتتحرك بمنتهى القوة لإسعاد المواطنين وغير مقبول أن يكون هناك تعديات.

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية بالكامل، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تمت على مدار 7 سنوات فى جميع المجالات قطعت شوطا كبيرا فى معدلات الإنجاز التى كان من المفترض أن تتم خلال العشرين سنة المقبلة.

وأضاف الرئيس أن الدولة تتحرك بمعدلات أسرع وأكثر عمقا، قائلا: «كنا متأخرين كتير وكنا محتاجين نتحرك بمعدلات أسرع وانتم كمصريين محتاجين تساعدونا وكان يمر حجم مياه بفرع رشيد 80 مليون متر مكعب مياه والآن اصبح 30 مليون متر مكعب بسبب التعديات.. وفكرة أن المواطنين يتعدوا والحكومة تسكت أمر لا يمكن نقبله».

وشدد الرئيس على أنه سيتم مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والترع ومنشآت الرى بحسم وحزم للحفاظ على المياه وتحسين جودة وكفاءة نظم الموارد المائية، مشيرا إلى أن المحاصيل التى يتم إنتاجها إما أن تكفى أو يتم الاستيراد من الخارج وهو ما يعنى عبئا إضافيا على احتياطى الدولة من الدولار.

وتابع الرئيس أن المشروع القومى لتبطين الترع، بلغت تكلفته 80 مليار جنيه، وأن نظم الرى الحديثة تهدف لتحسين وصول المياه لجميع الأراضى الزراعية، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الدولة لأنها مصلحة وطن لتأخذ مصر لمكانة أفضل مما هى فيه.

كما أكد الرئيس أن أى ممارسات سلبية غير مقبولة، ولن يتم غض الطرف عنها، قائلا: «أنا لو بعرف أطنش كنت طنشت فى 2011 و2012 و2013»، مطالبا كل مسئول فى مصر بعدم السكوت عن أى خطأ، مؤكدا أن بينه وبين الباطل والشر والتعدى والظلم خصومة.

وشدد الرئيس قائلا: «البلاد مش بتيجى بالدلع والطبطبة.. البلاد بتيجى بالجدية والعمل والانضباط والالتزام»، مضيفا أن محطة معالجة مياه بحر البقر توفر 2 مليار متر مكعب من المياه كان يتم إهدارها فى البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وسيتم استخدامها فى استصلاح 500 ألف فدان فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء، مؤكدا اتباع نفس الإجراءات فى المشروع القومى «الدلتا الجديدة».

وأضاف الرئيس أن سلوك التعديات على الأراضى ومنشآت الرى هدم لقدرة الدولة، مشددا على أنه سيتم إزالة التعديات وإعادة الوضع كما كان قبل 30 عاما.

وأوضح أن استصلاح 500 ألف فدان فى مشروع تنمية سيناء سيتكلف 160 مليار جنيه فى الوقت الذى يتم فيه التعدى على الأراضى الزراعية التى تمثل قدرات الدولة الزراعية، مشيرا إلى أن استصلاح هذه المساحة يحتاج شبكة طرق، وشبكة رى، وشبكات كهرباء، ونظم رى حديثة، وإنشاءات للمواطنين وهو ما يمثل تكلفة كبيرة، مشيرا إلى أن استصلاح الأراضى وزراعتها وشق طرق لها، وتأسيس شبكات كهرباء ونظم رى حديثة تكلفته كبيرة.

وقال الرئيس إن الدولة تبذل جهدا كبيرا وحصلت على قروض من الصناديق العربية لتنفيذ هذه المشروعات، مضيفا: «لو عندى حاجة تانية فى إيدى إزاى أضيعها».

وأضاف أن مساحة بحيرة المنزلة كانت تبلغ مليون فدان منذ 200 عام ونحاول حاليا الحفاظ على الـ250 ألف فدان المساحة الحالية المتبقية للبحيرة، مشيرا إلى أنه يتم إعداد البحيرة كى تكون مزرعة سمكية حية ويتم التصدير منها للخارج.

وأشار الرئيس إلى أن الإرهاب فى سيناء يستهدف عدم تطوير هذه المنطقة وتنميتها تنمية حقيقية، موضحا أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين جميع أعمال التنمية فى سيناء، مشيرا إلى أنه صراع بين الإرهابيين وحركة التنمية فى سيناء، وأكد أن الجهد الذى يتم فى المشروع الزراعى العملاق «الدلتا الجديدة» أكبر من هذه المشروعات، موضحا أنه يستهدف نقل 7 ملايين متر مكعب من المياه لاستصلاح الأراضى.

وأوضح أن الدولة عقدت مفاوضات مطولة مع الشركات الأجنبية لتخفيض أسعار المواسير التى يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة فوق الخيال وما يتم إنجازه حلم وكرم كبير من الله.

وشدد على أهمية الاستعانة بالشركات المصرية فى تصنيع المستلزمات المطلوبة فى مختلف المشروعات القومية.

وأشار إلى أن المشروع القومى لتنمية سيناء يعد مشروعا متكاملا ويوفر للمواطن جميع المتطلبات التى يحتاجها لزارعة الأراضى، مشيرا إلى أن تكلفة الفدان تبلغ 300 ألف جنيه، داعيا القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى المشروع القومى لتنمية سيناء، بما يساهم فى التشغيل، وتوفير فرص العمل وتغيير شكل الحياة فى سيناء، مشيرا إلى أنه من المستهدف وجود قرى ومدن مخططة ضمن المشروع بما سيغير شكل الحياة فى سيناء.

وأوضح أن هذه الجهود لا تتم فى سيناء فقط، ولكن فى مختلف المشروعات فى مصر سواء المشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة" أو مشروع "استصلاح المليون ونصف مليون فدان" أو تنفيذ المدن الجديدة أو المناطق السياحية، وغيره من المشروعات التى تتحقق على كامل الأراضى المصرية، موضحا أن الدولة بالتوازى تنفذ القانون ولن تسمح بأى تجاوز وستضطر للتعامل مع أى تعد والحصول على ثمن إزالة التعدى لأنه مستقبل الأجيال القادمة.

ووجه الرئيس بتوقيع عقد تشغيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مع شركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لمدة 10 سنوات.

وقد شهد الرئيس، خلال فعاليات الافتتاح، تسليم شهادات موسوعة «جينيس» لرئيسى مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وقد قام الرئيس بعد ذلك بافتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وإجراء جولة تفقدية بالمحطة.

ووجه الرئيس خلال الجولة التفقدية بضرورة تحليل عينات المياه بشكل دقيق على مدار العام وعمل أرشيف متكامل بهذه العينات لتحديد مستوى جودة الخدمة المقدمة عبر المحطة.

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتى لا تزال الدولة تنفذها فى شبه جزيرة سيناء، وإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات.

ولتوضيح حجم الإنفاق على هذه المشروعات، قارن رئيس الوزراء- خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -بين ما تم تنفيذه من مشروعات فى سيناء منذ تحريرها وحتى عام 2014 والذى لم يتجاوز بضع عشرات من المليارات، وبين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما يؤكد رؤية الدولة فى الإسراع بعمليات التنمية فى هذه البقعة الغالية.

واستعرض مدبولى المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية، وتلك المشروعات المزمع تنفيذها خلال العامين المقبلين، بهدف اكتمال وتهيئة سيناء لتحقيق الهدف الأسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين، مؤكدا أن سيناء كانت دوما فى قلب كل المصريين لأنها ببساطة ليست رقعة جغرافية عادية لكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر هى صاحبة أطول تاريخ حضارى على مستوى العالم فإن سيناء هى صاحبة أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ.

وأشار إلى أن المتتبع لتاريخ سيناء يدرك أنها كانت موطنا لمعارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة منذ عصور القدماء المصريين، وحتى العصر الحديث، ومن ثم كانت هذه المنطقة دوما موقع سجال وصراع كبير لأى فئة كانت تستهدف أو تطمع فى الدخول إلى مصر، وهو ما جعل سيناء على مر العصور هى المدخل الذى يحاولون من خلاله النيل من مصر.

وأوضح مدبولى بعض النماذج من المشروعات التى يتم تنفيذها بسيناء والتى تندرج ضمن 5 محاور رئيسية مشيرا إلى أن المحور الأول منها اهتم بمد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل فى فترات عديدة عن باقى الجمهورية، وتم التركيز على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقى الجمهورية، وذلك جنبا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية من أجل تمهيد الأرض لأى مشروعات تنموية سيتم تنفيذها عليها، وعقب ذلك كان الهدف التالى هو البدء بمجموعة من الاستثمارات، سواء زراعة أو صناعة أو فى أى من المجالات الاقتصادية الأخرى وذلك جنبا إلى جنب مع التنمية السياحية التى كانت بالفعل قائمة حيث كان التركيز فى تنمية سيناء على السياحة خاصة فى جنوبها.

وأوضح مدبولى أنه لكى تكتمل رؤية تنمية سيناء كان أمامنا هدف آخر يتمثل فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف استيعاب أهالينا فى سيناء أولا وكذلك استيعاب الشباب المصرى الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلا والطبيعى أن الأمور تسير بهذا التسلسل إلا أن الرئيس وجه بأن نسرع الخطى فى عمليات التنمية وهو ما دعانا كحكومة إلى أن نقوم بتنفيذ المحاور الخمسة فى آن واحد.

وتحدث عن مشروعات شبكة الطرق والأنفاق بسيناء، والتى يعد تنفيذها ملحمة كبيرة للغاية استهدفت ربط شبكات الطرق التى نقوم بتعظيمها على مستوى الجمهورية بأكملها، بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الدولة بتنفيذ 63 مشروعا بأطوال تصل إلى 3440 كيلومترا، لافتا إلى أنفاق قناة السويس والتى وجه الرئيس بضغط العمل بها لسرعة إنجازها، مشيرا إلى أن الخبراء والشركات الأجنبية التى تم التفاوض معها لتنفيذ 4 أنفاق فى بورسعيد والإسماعيلية كانت تهدف إلى تنفيذها خلال 12 عاما، وأن العمل بها سيكون تباعا، إلا أن توجيه الرئيس كان واضحا بقيام الشركات المصرية، بإشراف رجال الهيئة الهندسية وضغط معدلات الأداء فى الأنفاق الأربعة فى آن واحد للانتهاء منها،مضيفا أن الرئيس شرفنا فى افتتاح ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى، وبذلك نكون قد انتهينا من إنشاء 5 أنفاق وليس أربعة فى غضون 6 سنوات فقط أو أقل من ذلك، أى أقل من نصف المدة التى أشارت إليها الشركات العالمية لأربعة أنفاق فقط.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعات تطوير الموانى شملت أيضا تطوير ميناء نويبع البحرى إلى جانب مختلف الموانى البرية والبحرية فى سيناء وفى شرق وغرب قناة السويس ومن بينها ميناء بدر الجاف بالأدبية وميناء شرق بورسعيد الذى تتجاوز تكلفته 40 مليار جنيه فضلا عن ميناء طابا البرى.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على تنفيذ عناصر من القوات الخاصة من مصر واليونان والسعودية والإمارات، التدريب المشترك الرباعى (هرقل 21) الذى استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس باليونان.

شهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال فى الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبى فضلا عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوى والإبرار البحرى لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.

يأتى التدريب (هرقل 21) فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يسهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة فى التدريب.

وتناولت صحيفة (الجمهورية) الاحتفالية السنوية الخاصة بـ «اليوم البحرى العالمي»، لقطاع النقل البحرى، برئاسة اللواء رضا إسماعيل، تحت رعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والتى شهدت تكريم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومنحه جائزة «شخصية العام لقطاع النقل البحرى المصري»، تقديرا لجهوده فى إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية «إيفر جيفين».

كما شهدت الاحتفالية تكريم مجموعة من ممثلى هيئة قناة السويس ممن شاركوا فى عملية تعويم السفينة البنمية، وهم: الربان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة، والمهندس أحمد فاروق، وكيل إدارة الكراكات، والمهندس محمد آدم، من القسم الهندسى ببورتوفيق، ومحمد رفاعى، من قسم الإنقاذ بإدارة الترسانات.

كما تم منح جائزة تشجيعية خاصة للربان وسام حافظ، الذى يعد نموذجا للإرادة المصرية التى لا تعرف المستحيل.