جدة - نرمين السيد - ويشارك فى النسخة الثالثة محافظات هى (الوادى الجديد، أسيوط، سوهاج)، تنفذ فعاليات المشروع من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتنسيق مع المبادرة الشبابية "شباب مصر 2030، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأكاديمية ناصر العسكرية. ويشمل المشروع القومى عددا من المحاور التدريبية أبرزها: المحليات وتاريخ الإدارة المحلية فى مصر. عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها. التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية. أدوات الرقابة البرلمانية. مكافحة الفساد (النزاهة والشفافية). اللامركزية والفصل بين السلطات. الحوكمة والتحول الرقمى. إدارة الحملات الاعلامية. مهارات الأتصال والتواصل. يشمل البرنامج لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة. و للتسجيل من جميع محافظات الجمهورية على بوابة وزارة الشباب والرياضة

https://www.emys.app/sport/leaders2030/أو

https://forms.gle/CenL2hvs25d9s2LU9 وسيتم الانتقال إلى باقى المحافظات تباعا وسيتم الإعلان وفتح باب التقديم قبل كل نسخة وحدها.

شروط التقديم: يشترط التفرغ طوال فترة التدريب. مصرى الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. السن من 21 إلى 40 سنة. أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا. حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل. مدرج ضمن قاعدة الناخبين فى الوحدة المحلية التابع لدائرتها وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون. تحمل مصاريف الانتقالات من وإلى المعسكر التدريبى. يتم فرز المتقدمين وإبلاغهم لتحديد مقابلة عبر الفيديو كونفرانس يوم 29 سبتمبر 2021 وإبلاغ المقبولين من خلال البريد الإلكترونى يوم 1 أكتوبر 2021. وسيوجد مرحلة استكمالية للبيانات الشخصية بإرسال صورة البطاقة الشخصية وبعض الأوراق الشخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الشباب»: انطلاق النسخة الثالثة من المشروع القومى للمحليات 3 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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