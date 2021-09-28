أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تشارك وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، فى الندوة التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر، ضمن فعاليات مشروع "سفراء الأزهر أون لاين"، تحت عنوان "رؤية الدولة الاستراتيجية لمؤسسات المجتمع المدنى".

القاهرة

تبدأ وزارة الأوقاف فى توزيع 14 طنًا من لحوم أضاحى الأوقاف فى 5 محافظات "بنى سويف - الإسكندرية - القاهرة - الغربية – دمياط"، وذلك للأسبوع التاسع من بدء مرحلة التوزيع.

القاهرة

تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر أمام الطلاب والطالبات الناجحين فى الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

القاهرة

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية فى تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلى المُعتَمَد من الأزهر الشريف للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين فى الالتحاق بالدراسة بالأزهر.

فيينا

تطلق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، التقرير السنوى حول آفاق النفط العالمى، وذلك من خلال مؤتمر يُعقَد بتقنية "الفيديو كونفرانس"

الرباط

تعقد منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أدينهاور"، ندوة دولية حول الحفاظ على التراث الثقافى وحمايته وتثمينه، فى سياق غياب الأمن فى حوض بحيرة تشاد، التى تعتبر الأكبر فى إفريقيا، وتقدر مساحتها بـ2.5 مليون كيلو متر مربع.

إلينو

يقيم الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، حفل وضع حجر الأساس لمركز ومكتبة أوباما الرئاسية فى مدينة شيكاغو بولاية إلينوى.

القاهرة

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا فى الرابعة عصرًا، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلى، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادى المختلفة.

القاهرة

تبدأ اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، فى تلقى طلبات المرشحين على مقاعد مجلس الإدارة.

القاهرة

يستضيف مركز إبداع بيت الشعر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ملتقى "شارع العامية"، ويستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

القاهرة

يعرض بقصر السينما الفيلمان القصيران "نحمده" و"غرغرينا" للمخرج مصطفى وفيق، ضمن فعاليات الملتقى الثالث لأفلام المحاولة المقامة حاليا بقصر السينما وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس.

القاهرة

تُعرض مونودراما "فريدة" بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، فى الساعة السادسة مساءً، ضمن عروض البيت الفنى للمسرح المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى.

القاهرة

يُعرض، فى الساعة السابعة والنصف مساءً، بقاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة، العرض المسرحى "أحدب نوتردام"، ضمن عروض البيت الفنى للمسرح المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى.

القاهرة

تُعرض مسرحية "أنا مش مسئول" على مسرح الهوسابير، فى الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن عروض البيت الفنى للمسرح المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى.

القاهرة

يُقدم، على مسرح الجامعة الأمريكية بالفلكى، فى الساعة السادسة مساءً، العرض المسرحى "هنا القاهرة" للمخرجة رشا الجمال، وعلى مسرح الجمهورية، تعرض مسرحية "التجربة الدنماركية" للمخرج صلاح إيهاب، ضمن عروض البيت الفنى للمسرح المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لطلاب مركز تنمية المواهب، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

البحر الأحمر

تُختتم الحملة التنويرية "المرأة صانعة السلام" التى أطلقها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، بمقر مجمع الإعلام بالغردقة.

القاهرة

تعقد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والثروة الحيوانية والصيد، مؤتمر الجمعية العمومية، بحضور وزراء القوى العاملة والرى والموارد المائية والزراعة؛ لبحث تفعيل المشاركة بمشروعات الجمهورية الجديدة.