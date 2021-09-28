وزير النقل يجتمع مع الإدارة العليا لشركة تالجو ويتفقد مصنعها ...

في مستهل زيارته لإسبانيا لبحث دعم التعاون المشترك فى مشروعات النقل المختلفة ومتابعة خطة إنتاج عدد 6 قطارات تم التعاقد عليها مع تالجو الإسبانية العالمية عقد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل وبحضور المهندس/ مصطفى ابوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية اجتماعا موسعا

مع الإدارة العليا لشركة تالجو بحضور السيد/ كارلوس اوريول (رئيس الشركة) وكذلك السيد/ جونزالو فيرنانديز (العضو المنتدب) والسيدة/ منى عرفة (القائم باعمال السفير المصري بأسبانيا) وذلك بالمقر الرئيسي لشركة تالجو بمدريد

في بداية اللقاء رحب رئيس شركة تالجو بوزير النقل في زيارته الأولى الي اسبانيا والى شركة تالجو مؤكداً أنها تجسد التعاون المثمر بين الجانبين ثم عرضت شركة تالجو فيلم تعريفي عن الشركة باعتبارها احد اكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم والتي بدأت انتاجها منذ اكثر من سبعين عاماً.

ثم قدمت شركة تالجو عرض تقديمي عن موقف مشروع توريد 6 قطارات الى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي تضمن صور لعربات الدرجة الأولى والثانية. كذلك اكدت شركة تالجو انها تعطي هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة بتنفيذها.كما اكدت على التزامها بشحن القطار الأول من اسبانيا منتصف شهر نوفمبر القادم على ان يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا. وتلا ذلك استعراض الشركة لكافة المميزات الفنية لقطاراتها والتي مكنتها من الاستحواذ على اكثر من ٦٠٪؜ من القطارات السريعة العاملة باسبانيا .

ومن جانبه اكد الوزير ان الحكومه المصريه ممثله في وزاره النقل تنفذ بناءاً على توجيهات القياده السياسيه خطه شامله لتطوير منظومة الوحدات المتحركه لعربات ركاب السكك الحديديه والتي تمثلت في هذا التعاقد مع شركه تالجو الإسبانية بالاضافه الى التعاقد مع شركه ترانسماش الروسيه الممثل للتحالف الروسي المجرى على تصنيع و توريد 1300 عربه سكه حديد جديده للركاب تصل دفعاتها تباعاً بالاضافه الى تطوير وتحديث الاسطول الحالي مشيرا إلى أهمية الالتزام بالخطة الزمنية التي تم الاتفاق عليها وان يتم ضغط وتكثيف جدول توريد القطارات

كما اكدت شركة تالجو رغبتها في التعاون مع وزارة النقل في مجال عربات النوم وقدمت الشركة عرضاً تقديميا عن تكوين قطار النوم المقترح منها والذي يطابق اعلى المعايير الأوروبية. وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بخصوص تقديم عرض متكامل من شركة تالجو لهذا المشروع مصحوباً بتمويل ميسر وكذلك قيام الشركة بالتعاون مع مصنع سيماف في هذا المشروع.

في نهاية الاجتماع، اكد وزير النقل ان هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتي ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية واالتي يمكن للطرفين التعاون فيها.

وبعدها قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بجولة داخل مصنع تالجو بمدريد حيث شاهد الوزير كافة إمكانيات شركة تالجو في تصنيع الجرارت حيث تفقد الجرار الأول الجاري تصنيعه وفقا لعقد الشركة الأخير مع دولة المانيا وكذلك تم تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجاري تصنيعها الى دولة اسبانيا. كما تفقد الوزير احد القطارات التي تم تصنيعها واختبارها بالكامل. ثم توجه الوزير لزيارة ورشة التجهيز اليومي لقطارات شركة تالجو بالعاصمة مدريد

واطلع الوزير على نموذج الصيانة التي ستقوم الشركة باتباعه وفقا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث تجهيزات الورشة و منهجية الصيانة وذلك من خلال تفقد اعمال الصيانة الدورية لاحد قطارات شركة تالجو فائقة السرعة والتي تعمل على الشبكة باسبانيا منذ اكثر من عشرون عاما.

كما اكدت شركة تالجو انها ستقوم بتجهيزالورشة الجاري تنفيذها خصيصا لقطارات تالجو بورش الفرز بمعدات مماثلة للمعدات المستخدمة في هذه الورشة.

وبعد ذلك اطلعت شركة تالجو الوزير على منظومة الصيانة التنبؤية (T Smart) التي سيتم اتباعها في عقد توريد الست قطارات مع الهيئة والتي سيتمكن فريق الصيانة من خلالها على التعرف على حالة القطار اثناء المسير على الشبكة وتحديد الأعطال ان وجدت قبل وصول القطار الى الورشة من خلال المستشعرات المتواجدة على مكونات القطار الرئيسية.