1. المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم وعــــــدد 11 محطة سطحية والمرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة)، والمرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" ،
2. بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية فسيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان" المرحلة الرابعة " من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم ، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم وعدد 19 محطة.
3. المشروع يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة)
4. سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقدم العمل في مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام /العاصمة الإدارية الجديدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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