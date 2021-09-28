بعنوان «اعرف حقوقك»..أنجيلنا جولي تطرح كتاب يستهدف المراهقين والأطفال في هذا الموعد

/652279/بعنوان-اعرف-حقوقكأنجيلنا-جولي-تطرح-كتاب-يستهدف-المراهقين-والأطفال-في-هذا-الموعد

تستعد الفنانة العالمية أنجلينا جولي لطرح إحدى الكتب من تأليفها تستهدف به الأطفال والمراهقين أتى بعنوان «اعرف حقوقك» ويأتي ذلك ضمن الأعمال الإنسانية التي تقدمها النجمة العالمية باستمرار.

دوت الخليج يرصد كتاب أنجيلنا جولي «اعرف حقوقك» للأطفال والمراهقين

كتاب إعرف حقوقك للنجمة العالمية أنجلينا جولي

أعلنت أنجيلنا عن كتابها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لغلاف كتابها المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في الأسواق، وجاءت الصورة عبارة عن فتاة مراهقة تحمل إبريقا فوق رأسها وتبدو على ملامحها المعاناة.

وعلقت الفنانة علة الصورة، قائلة: "الشباب في الخطوط الإمامية دائما يواجهون الاضطهاد والنزاع، وفى الوقت نفسه هما اكثر الأصوات فعالية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويشهد هذا الشهر طرح كتاب اعرف حقوقك، وهو كتاب للمراهقين، وانا فخورة بأن أكون قد كتبته مع البروفيسور جيرالدين فان بورين".

أنجلينا جولي تحتفل بعيد ميلاد سلمى حايك

هذا واحتفلت النجمة أنجيلنا جولي بعيد ميلاد سلمى حايك ا الخامسة والخمسين بطريقة طريفة يحرص عدد كبير من النجوم وعامة الشعب على اتخاذها لإضفاء جو من المرح في الحفل، اذ انها قامت بدفع رأس حايك في التورتة أثناء إطفائها الشمع، بحضور شقيقها وعدد من أصدقائها المقربين.

حقيقة ارتباط أنجيلنا جولي بالمطرب ذا ويكند

نفت أنجيلنا جولي ارتباطها بالمطرب العالمي ذا ويكند، بعد أن انتشرت أنباء تفيد ذلك بسبب انتشار مجموعة من الصور لهما معا أثناء تناولهما العشاء في مطعم " Giorgio Baldi " بلوس أنجلوس الرومانسي.

وارتدت جولى، أثناء تنزهها مع المغنى الكندى، معطفا أسود مزدوج الصدر من تصميم جين رادي وحذاء أسود بكعب عال وحقيبة من إيف سان لوران، بينما ارتدى ذا ويكند سترة سوداء من تصميم ماثيو هينسون وبنطلون جينز ضيق وحذاء طويل ليتناسق مع إطلالة جولى.