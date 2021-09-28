مرثا محروس: فيروس كورونا يتمحور بطريقة غامضة..وتطالب بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح

/652281/مرثا-محروس-فيروس-كورونا-يتمحور-بطريقة-غامضةوتطالب-بسرعة-التسجيل-لتلقي-اللقاح

طالبت النائبة مرثا محروس، عضولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا، إضافة إلى الإلتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مؤكدة أن الفيروس يتمحور بشكل غامض لم يجد العلماء طريقة واضحة للقضاء عليه.

فيروس كورونا

وأضافت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن هناك اختبارات عديدة مرت بها كل الأسر المصرية من خلال الاصابة بالفيروس كورونا، مثمنة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية ومازالت تقوم بها للحفاظ على صحة مواطنيها والتصجي للموجة الرابعة من انتشار الفيروس.

الموجه الرابعة من فيروس كورونا

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 588 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و 17224 حالة وفاة.