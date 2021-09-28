مطرانية أسوان تعلن موعد صلاة الجنازة الثانية على جثمان الأنبا هدرا

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جدة - نرمين السيد - ويرأس البابا تواضروس الثانى وعدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية، صلاة الجنازة على الأنبا هدرا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية فى الثانية عشر ظهر اليوم، وسوف يسافر الجثمان بالطائرة ليوضع فى كنيسة الملاك لإتمام باقى الصلوات غدا الأربعاء.
وكان الأنبا هدرا توفى أمس الاثنين عن عمر يناهز 81 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
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