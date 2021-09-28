«العربية للتصنيع» تبحث احتياجات المشروعات والصناعات الدفاعية فى كينيا

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية فى مختلف مجالات التصنيع، مشيرا إلى أن هناك لجانا مشتركة لتعزيز ودفع علاقات التعاون مع دولة كينيا الشقيقة، وتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.





جاء ذلك فى إطار زيارة وفد عسكرى من كينيا، فى سياق حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل.

وبحث مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء توحيد توفيق تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية فى كينيا، بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة؛ وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع.

وأكد اللواء توحيد أن الهيئة العربية للتصنيع تضع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة كينيا، وذلك فى مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، فضلا عن دراسة فتح سوق للمنتجات المصرية بدولة كينيا، وخصوصا منتجات العربية للتصنيع المتميزة فى شتى المجالات التنموية كخطوة هامة فى طريق التعاون البناء بين دول القارة.

وأكد أعضاء الوفد العسكرى الكينى حرص بلادهم على تعزيز علاقات الشراكة مع دولة مصر الشقيقة فى جميع المجالات الصناعية والتنموية، مشيرين إلى أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يأتى فى إطار تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

وفى إطار الزيارة، تفقد الوفد الكينى معرض منتجات العربية للتصنيع وأكاديمية التدريب ومصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، إذ أعربوا عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعة المختلفة، فضلا عن خطط التدريب الحديثة فى كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة، كما أعربوا عن إعجابهم بخطوط انتاج التابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والصناعات الإلكترونية المتطورة.