وزير النقل يعلن موعد شحن القطار الإسبانى الأول ضمن صفقة تالجو

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور المهندس مصطفى أبوالمكارم رئيس هيئة السكك الحديدية، اجتماعا موسعا مع الإدارة العليا لشركة تالجو بحضور كارلوس اوريول (رئيس الشركة) وكذلك جونزالو فيرنانديز (العضو المنتدب) ومنى عرفة (القائم بأعمال السفير المصرى بأسبانيا) وذلك بالمقر الرئيسى لشركة تالجو بمدريد، فى مستهل زيارته لإسبانيا لبحث دعم التعاون المشترك فى مشروعات النقل المختلفة ومتابعة خطة إنتاج عدد 6 قطارات تم التعاقد عليها مع تالجو الإسبانية العالمية.





فى بداية اللقاء رحب رئيس شركة تالجو، وفقا لبيان صحفى، بوزير النقل فى زيارته الأولى إلى أسبانيا والى شركة تالجو، مؤكداً أنها تجسد التعاون المثمر بين الجانبين ثم عرضت شركة تالجو فيلم تعريفى عن الشركة باعتبارها أحد أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم والتى بدأت إنتاجها منذ أكثر من سبعين عاماً.

ثم قدمت شركة تالجو عرضا تقديمى عن موقف مشروع توريد 6 قطارات إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذى تضمن صور لعربات الدرجة الأولى والثانية، وكذلك أكدت شركة تالجو أنها تعطى هذا المشروع الأولوية الأولى من بين المشروعات المختلفة التى تقوم الشركة بتنفيذها.

كما أكدت على التزامها بشحن القطار الأول من أسبانيا منتصف شهر نوفمبر القادم على أن يتم ضغط جدول شحن القطارات الأخرى تباعا، وتلا ذلك استعراض الشركة لكافة المميزات الفنية لقطاراتها والتى مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60٪؜ من القطارات السريعة العاملة بأسبانيا.

ومن جانبه أكد الوزير، أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزاره النقل تنفذ بناء على توجيهات القيادة السياسية خطة شاملة لتطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات ركاب السكك الحديدية والتى تمثلت فى هذا التعاقد مع شركه تالجو الأسبانية بالإضافة إلى التعاقد مع شركه ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى على تصنيع وتوريد 1.300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تصل دفعاتها تباعاً بالإضافة إلى تطوير وتحديث الأسطول الحالى، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها وان يتم ضغط وتكثيف جدول توريد القطارات.

كما أكدت شركة تالجو رغبتها فى التعاون مع وزارة النقل فى مجال عربات النوم وقدمت الشركة عرضاً تقديميا عن تكوين قطار النوم المقترح منها والذى يطابق أعلى المعايير الأوروبية، وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بخصوص تقديم عرض متكامل من شركة تالجو لهذا المشروع مصحوباً بتمويل ميسر وكذلك قيام الشركة بالتعاون مع مصنع سيماف فى هذا المشروع.

فى نهاية الاجتماع، أكد وزير النقل، أن هناك احتياجات مستقبلية من قطارات الركاب والتى ستعمل على الشبكة الحالية وكذلك شبكة القطارات السريعة المستقبلية واالتى يمكن للطرفين التعاون فيها، وبعدها قام وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بجولة داخل مصنع تالجو بمدريد حيث شاهد الوزير كافة إمكانيات شركة تالجو فى تصنيع الجرارت حيث تفقد الجرار الأول الجارى تصنيعه وفقا لعقد الشركة الأخير مع دولة ألمانيا وكذلك تم تفقد مراحل تجميع القطارات فائقة السرعة الجارى تصنيعها إلى دولة أسبانيا.

كما تفقد الوزير أحد القطارات التى تم تصنيعها واختبارها بالكامل، ثم توجه الوزير لزيارة ورشة التجهيز اليومى لقطارات شركة تالجو بالعاصمة مدريد، واطلع الوزير على نموذج الصيانة التى ستقوم الشركة بإتباعه وفقا للعقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث تجهيزات الورشة و منهجية الصيانة وذلك من خلال تفقد أعمال الصيانة الدورية لأحد قطارات شركة تالجو فائقة السرعة والتى تعمل على الشبكة بأسبانيا منذ أكثر من عشرون عاما.

كما أكدت شركة تالجو، أنها ستقوم بتجهيز الورشة الجارى تنفيذها خصيصا لقطارات تالجو بورش الفرز بمعدات مماثلة للمعدات المستخدمة فى هذه الورشة، وبعد ذلك اطلعت شركة تالجو الوزير على منظومة الصيانة التنبؤية (T Smart) التى سيتم إتباعها فى عقد توريد الست قطارات مع الهيئة والتى سيتمكن فريق الصيانة من خلالها على التعرف على حالة القطار أثناء المسير على الشبكة وتحديد الأعطال إن وجدت قبل وصول القطار إلى الورشة من خلال المستشعرات المتواجدة على مكونات القطار الرئيسية.