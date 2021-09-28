وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الريف...

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات الخدمية.

وخلال الاجتماع تابع اللواء محمود شعراوي مع الدكتورة منال عوض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يجري تنفيذها بمركز كفر سعد في 28 قرية و219 عزبة وتابع.

واستعرض " شعراوي" و"عوض " جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قامت بها الدكتورة منال عوض في توفير الأراضي المطلوبة لتلك المشروعات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية ، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتنسيق اللازم للإنتهاء من تخصيص باقى قطع الأراضى المتبقية بمختلف المحافظات خاصة في ظل الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف لإقامة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى.

وشدد اللواء محمود شعراوى علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة دمياط لتذليل أي معوقات أو تحديات فيما يخص توفير الأراضى أو أي تحديات آخرى مع جهات التنفيذ ومتابعة الوزارة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكافة المستجدات .

وأشار " شعراوي" إلي متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصري والتوجيهات المستمرة بضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات ، مشيراً الي الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ برنامج تطوير الريف والتي كان آخرها الأربعاء الماضى عقب اجتماع مجلس الوزراء لسرعة إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تحقيق ما يستهدفه هذا المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتوفير واقع أفضل لأهالى تلك المناطق، وأشارت عوض إلى أن المحافظة نجحت في توفير عدد ١٤٢ قطعة أرض وجارِ توفير قطعة أرض أخيرة لإنشاء مجمعات خدمات حكومية و زراعية و بيطرية ومراكز شباب ونقاط للاسعاف، كما أوضحت د. منال عوض أن قطاع التعليم يتضمن تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد و الإحلال الكلى و الجزئى والتوسعات لعدد ٣٠ مدرسة وبلغت نسب التنفيذ لبعضها ما بين 95% إلى 100% ، إلى جانب صيانة ٢١ مدرسة، موضحة أن تلك الجهود التى جاءت تحت مظلة المبادرة وساعدت فى تقليل الاعباء عن كاهل الطلاب من معاناة التنقل إلى مدارس بالقرى المجاورة و الإرتقاء بالعملية التعليمية.

وأشارت محافظ دمياط إلى جولاتها ومتابعتها اليومية لمعدلات تنفيذ جميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والتي تتضمن حوالى 56 مشروعاً والتي ستسهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطنين ، مشيرة إلى أن باقى القطاعات تجرى الأعمال بها على قدم وساق وفقاً للجدول الزمنى المحدد، كما نوهت إلى أن التكلفة التقديرية لحجم مشروعات المبادرة ستبلغ حوالى ٣ مليار جنيه.

كما بحث اللواء محمود شعراوى والدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لمشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقاً لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان ، حيث وجه " شعراوى " بالإسراع في معدلات التنفيذ لهذا المشروع الهام والذى سيساهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة .

وأشارت د.منال عوض إلى أن المعدلات التنفيذية للمشروع قد بلغت ٨٣٪ للمرحلة الأولى ، مشيرة إلى سيتم التواصل مع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان لتذليل أي معوقات للإنتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيات المحددة ودعم الوزارة في هذا الشأن .

وخلال الاجتماع تم أيضاً مناقشة واستعراض كافة المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر" بمنطقة شطا ، حيث أشار شعراوى إلى أهمية هذا المشروع والذى يهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، كما أنه يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وقالت د. منال عوض أن المشروع يقع على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا خارج الكتلة السكنية، ويتميز موقعه بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، ويتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير، كما أشارت إلى أن المعدلات التنفيذية بالمجزر وصلت إلي حوالى٦٠٪.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، وخاصة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية والرصف، والتى يأتى أهمها محور "السيالة - بورسعيد" بمدينة دمياط و إستكمال طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، بالإضافة إلى ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتأهيل ٤ شوارع رئيسية بمدينة فارسكور وأيضاً كورنيش النيل بمدينة الزرقا بالإضافة إلى شارع الفنار بمدينة عزبة البرج، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية تلك المشروعات والتي ستساهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات اليومية بشوارع المحافظة وخدمة عملية التنمية.

وحرص وزير التنمية المحلية، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع تراكمات القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين وتسليم المحطات الوسيطة المتحركة للمحافظة ، حيث أشارت د. منال عوض إلى أنه من المقرر شراء معدات للنظافة بإعتمادات مالية قدرها ٤٠ مليون جنيه من بينهم معدات سيتم تخصيصها لمركز كفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة .

كما تابع " شعراوى " و" عوض " جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، بالإضافة إلى استعراض جهود محافظة دمياط وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري .