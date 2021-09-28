لقب جديد للبطل المصري.. علي فرج يتوج ببطولة "أوراكل نت سويت" للاسكواش

توج البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى استضافتها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 23 حتى 28 سبتمبر، فيما حصدت سلمى هانى المصنفة التاسعة للسيدات لقب الوصافة فى ذات البطولة.
وفاز على فرج على منافسه النيوزلاندى بول كول فى المباراة النهائية، بنتيجة 3 / 1، فى مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11، 12-10، 11-8، 11-8.
فيما خسرت سلمى هانى فى المباراة النهائية أمام الأمريكية أماندا صبحى المصنفة السادسة عالميا بنتيجة 3 / 0، فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7، 11-8، 11-4.
يذكر أن رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حددت الأول من أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق بطولة أمريكا الدولية المفتوحة للاعبين، والتى تعد واحدة من أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش وتؤثر بشكل كبير في ترتيب اللاعبين بالتصنيف العالمى.
وتقام بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2021 بين 1 و 6 أكتوبر حيث يخوض أفضل لاعبي العالم منافسات البطولة بولاية فيلادلفيا.
ويعتبر ثنائى وادى دجلة، على فرج المصنف الأول عالمياً ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، هما أبطال النسخة الأخيرة من البطولة.
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