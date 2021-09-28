/652280/مباريات-اليوم-الثلاثاء-انطلاق-منافسات-الجولة-الثانية-من-دوري-أبطال-أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء على العديد من المباريات ، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، على ثمانية مباريات من العيار الثقيل، والتي يأتي في مقدمتها مباراة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

مباريات دوري أبطال أوروبا:

ليفربول وبورتو، الساعة التاسعة مساء.

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الساعة التاسعة مساء.

إي سي ميلان واتليتيكو مدريد، الساعة التاسعة مساء.

ريال مدريد وشيريف، الساعة التاسعة مساء.

انتر ميلان وشختار دونتسك، الساعة السابعة إلا ربع.

بوروسيا دورتموند وسبورتينج لشبونة، الساعة التاسعة مساء.

لايبزيج وكلوب بروج، الساعة التاسعة مساء.

أياكس وبشكتاش، الساعة التاسعة مساء.

تصريحات جوارديولا

وتحدث جوارديولا عن مواجهة ميسي مع باريس سان جيرمان في مؤتمره الصحفي منذ قليل، قال: "لقد واجهته مع بايرن ميونخ، وعند بدايتي مع مانشستر سيتي ومن الصعب أن نجد لاعبًا يواجه نفس المدرب لفترة طويلة من مسيرته".

وأضاف: "انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان كان مفاجئًا للجميع، لكن يجب على الكل تقبلها، منذ زمن طويل لم تكن تتخيل أن يحدث ذلك الأمر، لكن حدث، لا تعرف أبدًا ما سيحدث في الحياة، المهم هو سيكون سعيدًا هناك".

وتابع: "كنا محظوظين برؤيته لمدة 16 عامًا داخل الملاعب، قدرات ميسي تتحدث عن نفسها، لا داعي لوصفه أو التحدث عنه، مسيرته الكروية استثنائية، آمل أن يلعب غدًا في المباراة".

هجوم باريس سان جيرمان

وعن كيفية إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان الهجومي، قال: "لا أعرف كيف أوقفهم، ميسي ونيمار ومبابي لاعبون رائعون ولديهم إمكانيات فنية مذهلة، يمتلكون مواهب من الصعب التحكم فيها، علينا أن ندافع جيدًا حال استحواذهم على الكرة ونجعلهم يركضون كثيرًا عندما تكون معنا".

وعن مواجهة باريس سان جيرمان: "يمتلكون لاعبين رائعين في جميع المراكز، ربما يكونوا أحد أصعب الفرق التي أواجهها في مسيرتي مع برشلونة لويس إنريكي".

دفاع مانشستر سيتي

وإصابات لابورت وستونز: "سنعتمد على فرناندينيو في الدفاع كبديل، لكننا ندافع بشكل جيد وهذا لا يعني أن منافسينا أقل منا وإنما بسبب الروح التي يمتلكها اللاعبون والرغبة في تحقيق الفوز".

وعن حالة جوندوجان قبل المباراة: "لن يشارك أمام باريس سان جيرمان وليفربول وسيعود بعد التجمع الدولي المقبل".

واختتم جوارديولا مؤتمره بالحديث عن جيسوس: "يعيش فترة جيدة في مسيرته، كذلك أصبح ابًا، سعيد من أجله من الرائع أن يكون في حالة مزاجية رائعة على المستوى الشخصي".