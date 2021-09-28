«لازالت تعاني من ألم الفراق»..دموع دنيا سمير غانم بالمهرجان القومي تضطرب قلوب الجماهير

/652283/لازالت-تعاني-من-ألم-الفراقدموع-دنيا-سمير-غانم-بالمهرجان-القومي-تضطرب-قلوب-الجماهير

تصدرت دموع الفنانة دنيا سمير غانم عناوين المهرجان القومي للمسرح الذي أقيم أمس الإثنين بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اذ أنه حرصت دنيا هذه المرة على حضور المهرجان وتسلم جائزة والديها الراحلين بنفسها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل بكاء دنيا سمير غانم بالمهرجان القومي للمسرح

دنيا سمير غانم تنهار بالبكاء أثناء استلام تكريم والديها الراحيلين

وظهرت دنيا سمير غانم، خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح مرتدية اللون الأسود أي ملابس الحداد، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم، ووفاة والدتها التي لحقته الفنانة دلال عبد العزيز، وأثناء تسلمها الجائزة انهارت دنيا في البكاء الأمر الذي انزعج له محبيها من الوسط الفني والجمهور.

الوسط الفني والجمهور يدعمان دنيا سمير غانم

وبعدها بدقائق بدأ رواد السوشيال ميديا في تداول صور الفنانة دنيا سمير غانم مرفقين عليها بعد التعليقات المؤثرة موجهين الدعم للفنانة ودعين لها بالصبر والقوة كان من أبرز هؤلاء زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي نشر مجموعة صور لها من داخل التكريم، فضلا عن الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على تسليمها الجائزة بنفسها.

ونشرت إلهام شاهين صورة لها مع دنيا مسير غانم ن داخل التكريم، وعلقت عليها قائلة: “حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونان أنت وإيمي امتدادا لهما في فنهما الجميل.. بحبكم من كل قلبي”.

أشرف زكي يكشف حقيقة اعتزال دنيا وإيمي

هذا وعلق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على شائعة اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم التي تداولها البعض مؤخرا، اذ قال في مقابلة مع برنامج ET بالعربي: «صعب الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، لكن قرار الاعتزال ليس بيد الفنان، كان زمان فنانين كتير اعتزلوا، كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي. وعايز أقول لك مش هما فقدوا سمير غانم ودلال عبدالعزيز، لأ كلنا فقدنا سمير ودلال».

وأضاف: «محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد، هما امتداد لسمير غانم ولدلال عبدالعزيز، امتداد لرسالة. حتى آخر نفس في حياة الفنان الكبير سمير غانم، والأستاذة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانا في الفن لم يبتعدا»