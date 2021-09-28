خالد أبو الوفا لـ دوت الخليج: محطة معالجة بحرالبقرتؤكد سعي الدولة لتحقيق آمال وطموحات أبناء سيناء فى التنمية

/652284/خالد-أبو-الوفا-لـ-تحيا-مصر-محطة-معالجة-بحرالبقرتؤكد-سعي-الدولة-لتحقيق-آمال-وطموحات-أبناء-سيناء-فى-التنمية

أكد النائب خالد ابو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم، بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب، في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، يؤكد سعي القيادة السياسية لتنمية سيناء، وتحقيق آمال وطموحات أبنائها فى التنمية.

محطة معالجة بحرالبقر

وقال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بتنمية سيناء، مؤكدا أن الدولة تقوم بتنمية شاملة بها في كافة المجالات والقطاعات، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في وضع الخطط البديلة لتعظيم الاستفادة من المصادر البديلة للمياه.

الموارد المائية

وأوضح النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، أن التعديات التي حدثت على الموارد المائية أمر لن تقبله الدولة، مشيدا بحرص الدولة والقيادة السياسية على استعادة كفاءة المنشأت المائية بالكامل وإزالة التعديات التي تمت بهانتيجة للإهمال سنوات، مطالبا المواطنين بالحفاظ على المياه، و العمل من أجل هذا الوطن، مشيرا إلى أن الفدان يحتاج 300 ألف جنيه لكى يكون قابل للزراعة.

وأشاد خالد أبو الوفا، بمشروعات تبطين الترع والتي كلفت الدولة العديد من المليارات، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوى من انتاج الاراضي الزراعية الضعيف لعدم وصول الماء لها، مضيفا أن تبطين الترع يساهم فى الحفاظ على الأمن القومي المائي.

هذا ودعا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

وجاء قرار رئيس الجمهورية وفقًا لما نص عليه فى الجريدة الرسمين الآتى:- قرار رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما صدر قرار يخص مجلس الشيوخ، وجاء نصه التالى:- قرار رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

نص قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس النواب

وإليكم نص قرار رئيس الجمهورية:- بعد الاطلاع على الدستور:-

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر:

المادة الأولى: مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.