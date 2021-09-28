«ملائم للخروج» تحسن الأحوال الجوية اليوم

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، لتحديد أوقات الخروج وقضاء وقت ممتع خاصة فى فصل الخريف.

دوت الخليج

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية فإن المواطنين سيشعرون بانخفاض نسبي فى درجات الحرارة، ويسري إحساس بتحسن حالة الجو.

وأيضًا متوقع سقوط أمطار خفيفة فى كافة السواحل والمدن الواقعة فى شمال البلاد، على أن يكون مائلًا للحرارة فى بلدان الصعيد والوجه البحري.

تحسن الأحوال الجوية اليوم

ويظل معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوبي سيناء والصعيد.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم لطيفا ليلاً علي معظم الأنحاء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويكون معتدلاً على باقي أنحاء مصر. تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، بينما تتراوح حالة البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال. ويستمر نشاط الرياح على جنوب البلاد والسواحل الغربية وجنوب سيناء. درجات الحرارة فى مصر اليوم يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول نفس المعدلات السائدة خلال طقس أمس، وتكون درجة الحرارة فى القاهرة العظمي 31ْ والصغرى 21ْ. وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية اليوم العظمى 29ْ والصغرى 19ْ.