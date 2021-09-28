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«هو السبب دايما بيعاملني وحش.. لحد ما أدمنت ورفض يدينى فلوس المخدرات».. بهذه الكلمات اعترف شاب يدعى «أ. ع»، صاحب 26 عاما، بالاعتداء على والده العجوز «بسيخ حديدي»، داخل شقةالأسرة بمنشأة ناصر، حيث قال المتهم إن والده رفض إعطاءه «300 جنيه» لشراء المخدرات، فنشبت بينهما مشاجرة فضرب والده على رأسه بسيخ حديدي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء مدمن على والده بسيخ حديدي في منشأة ناصر

أصيب بحالة هياج شديدة

«وأوضح كنت بحاول أبطل، بس معاملته بترجعني للمخدرات تاني».. يتابع المتهم قائلا إنه عاطل عن العمل، بعد طرده من مطعم كان يعمل ديليفري، وأُصيب بحالة هياج شديدة، بسبب عدم تعاطيه جرعة المخدرات، فطلب من والده مبلغ 300 جنيه لكن الأب أهانه، وهدده بالطرد من الشقة، فحاول البحث عن أي مبلغ مالي في الشقة، وخلال بحثه عثر على «سيخ حديدي»وسط المهملات.

شفت نافورة دم

وأشار المتهم: «خبيت السيخ الحديد ورا ضهرى، وخليته قاعد بيتفرج على التليفزيون، ونزلت على دماغه ضرب» مشيرا إلى أنه لم يتخيل ما يفعله: «فجأة شفت نافورة دم، جريت وهربت، الناس شافوني وأنا بجري وفي إيدي السيخ الحديد طلعوا يبصوا في الشقة لقيوا أبويا غرقان في دمه، ونقلوه المستشفى».

«سيخ حديدى»

وكشفت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة وأتضح قيام نجل المصاب بالتعدى على والده بالضرب بإستخدام أله حادة «سيخ حديدى» بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطاءه مبلغ مالي لكونه من متعاطي المخدرات.

وبعد تقنين كافة الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته السيخ الحديدى، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة بسبب المخدرات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.