/652288/ماتت-قبل-فرحها-بساعات-الأمن-يكثف-جهوده-لكشف-لغز-العثور-على-جثة-فتاة-في-القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وغموضها وطريقة حدوثها وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة والتوصل لمرتكبها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة فتاة قبل فرحها بساعات في القليوبية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور انتقلت على أجهزة البحث الجنائي، و تم نقل الجثة للمستشفى، وأتصح أنها شابة في العشرينيات من عمرها، ومن المقرر زفافها الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أهلها، وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

تشكيل فريق بحث جنائى

وكلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.

التواصل الإجتماعي

وكان تداول رواد التواصل الاجتماعي، عدة روايات بشأن الواقعة منها أن المجني عليها استدرجت من داخل منزلها، وتلقت عدة طعنات قاتلة لتتوفي في الحال ورواية أخرى أنها سقطت على أسياخ حديد في منطقة مجاورة لمنزلها ورواية ثالثة أنها سقطت من شرفة الشقة دون سبب معلوم وهو ما تسبب في وفاته في الحال.