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مدارس الشرقية تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد

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تواصل خلايا النحل داخل مدارس الشرقية استعداداتها لانطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد وأصبحت تسابق الزمن و تواصل الليل بالنهار لاستقبال ذلك العرس التعليمي الجديد ، ما بين اعمال النظافه داخل المدارس ولصق الوسائل واللوحات التعليمية والصيانة البسيطة واللامركزيه ، حتى تظهر بالشكل الحضارة الذى يليق بأبنائهم الطلاب ، فضلا عن أعمال التجديد بعد ضخم من مدارس المحافظة وكذلك دخول عدد كبير الخدمه والمقرر افتتاحة خلال أيام قليلة تسبق بدايه العام الدراسي الجديد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مدارس الشرقية تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد 

ولم يقتصر الاستعداد للعام الدراسي الجديد على البنية التعليمية فقط بل تزامن مع ذلك العديد من الدورات التدريبية والبرامج التدريبية للعديد من المعلمين بجميع مدارس المحافظة تطبيقا للبرامج التدريبية التى قامت على وضعها وزارة التربية والتعليم وبإشراف كامل منها ، لمواكبه المنهاج والمقررات الدراسية الجديدة و كذلك دخول عدد كبير لمدارس التعليم الفنى بالشرقية لنظام الجدارات والذى يعتمد بشكل كبير على التدريب العملى داخل المدارس لرفع كفاءة الطلاب العملية وتأهيلهم اسوق العمل ، فما كان ليتحقق ذلك بدون تلك الدورات التدريبية حتى يصبح المعلم على استعداد تام للتغيرات التى طرأت ويكون ملما بتلك التغيرات فى المناهج والنظام التعليمي. 

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مدارس الشرقية تواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد 

والجدير بالذكر أن ذلك الاهتمام بالبنية التعليمية والمهنية لم ياتى من فراغ ولكن لاهتمام القيادة السياسية التى ترى بناء الشخصية المصرية يبدأ منذ الطفولة فهم عماد هذه الامه ومستقبلها المشرق لديهم انتماء وولاء لتراب وطنهم الحبيب ومدركين للتحديات التى تواجههم من فكر هدام ومتطرف. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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