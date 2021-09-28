خالد بدوي لـ دوت الخليج: محطة بحر البقر تعكس النهضة التنموية بسيناء بالتوازي مع تطهيرها من التنظيمات الإرهابية

/652291/خالد-بدوي-لـ-تحيا-مصر-محطة-بحر-البقر-تعكس-النهضة-التنموية-بسيناء-بالتوازي-مع-تطهيرها-من-التنظيمات-الإرهابية

قال النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر،و التي تعد الأضخم من نوعها علي مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيساهم في استصلاح 400 ألف فدان، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

محطة معالجة بحر البقر

وأوضح النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هناك نهضة تنموية غير مسبوقة، بدأت الدوله بالتوازي مع تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية، وأن مايحدث من مشروعات قومية وتنموية تؤكد لنا أننا أمام جمهورية جديدة ترعي مصالح المواطن.

حقوق الإنسان

وأضاف النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنمية حق من حقوق الإنسان، وما تقوم به الدولة المصرية من تنمية غير مسبوقة ولم تشهدها منذ سنوات ، يعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وتوفير كافة وسائل الحياة الكريمة التى يستحقها المواطن المصري.

دور الانعقاد الثاني

هذا ودعا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

وجاء قرار رئيس الجمهورية وفقًا لما نص عليه فى الجريدة الرسمين الآتى:- قرار رقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما صدر قرار يخص مجلس الشيوخ، وجاء نصه التالى:- قرار رقم 419 لسنة 2021 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

نص قرار رئيس الجمهورية بإعادة انعقاد مجلس النواب

وإليكم نص قرار رئيس الجمهورية:- بعد الاطلاع على الدستور:-

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر:

المادة الأولى: مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.