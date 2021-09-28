تنفيذ 64 برجاً سكنياً بالإسكندرية.. ومشروعات استثمارية للشَّراكة مع القطاع الخاص

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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني بمنطقة غرب "كارفور" بالإسكندرية، لافتاً إلى أن المنطقة على مساحة 419.74 فدان، وتهدُف إلى إتاحة كافة أنماط الإسكان والخدمات الاستثمارية، كما يهدف المشروع للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

دوت الخليج

تنفيذ 64 برجاً سكنياً بالإسكندرية

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني بغرب كارفور بالإسكندرية، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأعمال تنفيذ 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية "أبراج صواري" على مساحة 60 فداناً ضمن المرحلة الأولى بمساحة إجمالية 120 فدانا، من خلال استغلال إمكانات وخبرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تصميم وتنفيذ مجتمعات عمرانية، حيث يُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات السكنية به بين 130 و 280 مترا للوحدة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ أيضاً بالتجمع العمراني بمنطقة غرب كارفور، تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فداناَ، وبه 310 فيلات سكنية، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهار من تنفيذ الوحدات السكنية.

وقال الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجه القيادة السياسية بمبادرة معاً نبنى المستقبل، عبر توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى غرب كارفور بالاسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشَّراكة والحصص العينية، وجارٍ استكمال استخراج العقود للمستثمرين لبدء تنفيذ الأعمال بالمشروعات، حيث تتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ ( عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادٍ).

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات التخصيص للمستثمرين، بالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة بالحصة العينية، وبإشراف هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أنه تم الوصول بنسب الإنجاز للمرحلة الأولى لـ15 برجاً سكنياً إلى نحو 44%، وتم أيضا الوصول بنسب الإنجاز للمرحلة الثانية لـ 49 برجاً إلى 24% بإجمالي استثمارات للمرحلتين يقدر بنحو 5,5 مليار جنيه.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أن نسبة الإنجاز لمشروع الفيلات بلغت نحو 25% بحجم استثمارات 900 مليون جنيه، كما يقدر حجم استثمارات أعمال المرافق والطرق بنحو 700 مليون جنيه، وجارٍ حالياً التنسيق لدفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ.