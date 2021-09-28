التعليم العالى: 195 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 195 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2021 - 2022.





وأكد عطا فى تصريح اليوم انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وأنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم. وقال د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية، لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق. وأكد أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، منعا لانتشار فيروس كورونا، إذ أنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلى بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، وأنه على الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، نظرا لأن الموقع سيغلق مساء اليوم إيذانا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.

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