فيديو.. إنشاء 3 كبارى مشاة أمام بوابات حدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وأجرى أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى وقت سابق، جولة لمتابعة مشروعات التطوير الجارية للوقوف على نسب التنفيذ الحالية لها على أرض الواقع وذلك بالمناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير وحدائق الأهرام.
شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال النهائية لرصف وتطوير طريق التجنيد بطول 2.5 كم وعرض 25 مترًا، وبتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، وكذا رصف وتطوير الطريق المؤدى لسنترال الرماية، ومكتب البريد، للوقوف على جودة الأعمال المنفذة على الطبيعة ليصبح إضافة جديدة للمحاور المرورية الجارى تطويرها بتلك القطاع الحيوى الذى توليه الدولة اهتماما كبيراً.
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