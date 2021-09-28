«القومية للإنتاج الحربى» تبحث تعزيز التعاون المشترك مع التشيك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، اليوم الثلاثاء، مارتن تلابا نائب وزير خارجية التشيك، وجان فولك سفير جمهورية التشيك لدى مصر لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربى.





ورحب المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالوفد التشيكى، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربى الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، وأنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأشار صلاح إلى أن الجانبين ناقشا موضوعات التعاون الحالية، كما شهد اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات التشيكية فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة، وتم توجيه الدعوة للشركات التشيكية للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.



وأشاد مارتن تلابا نائب وزير الخارجية التشيكى بالاستقرار الذى تشهده مصر حاليا نتيجة للجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى اهتمام العديد من الشركات التشيكية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة بتوطيد التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر إنفتاحا، وأضاف أن اهتمام الجانب التشيكى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأشاد جان فولك سفير التشيك لدى مصر بالدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وجمهورية التشيك والتى تمتد لأكثر من 60 عاما، مؤكدا على أن المناخ الاستثمارى فى مصر فى الوقت الحالى مناخ مستقر، موضحا أن مصر من الأسواق الواعدة والجاذبة على مستوى العالم.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كل الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.