تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.. آخر التطورات وأعداد المسجلين

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالب والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 195 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021.

فيما أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق، مؤكدا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث أنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وناشدت الوزارة الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء اليوم الثلاثاء إيذانًا بانتهاء المرحلة الثالثة للتنسيق.