/652295/البحث-عن-المتهمين-بقتل-شاب-بسبب-خلافات-سابقة-في--بالجيزة

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط المتهمين المتهمين بقتل شاب في بولاق الدكرور، حيث حدد رجال المباحث هويتهم، وكشفت التحريات إلى أن خلافات سابقة أدت إلى ارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات سابقة في بولاق الدكرور بالجيزة

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه، بمنطقة صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبإجراء التحريات اللازمة، اتضح أن المجني عليه يدعى «أ.أ»، وتم نقل جثة إلي المشرحة بعد مناظرتها.

فحص كاميرات المراقبة

وعلى الفور تم فحص كاميرات المراقبة، حيث تم تحديد هوية المتهمين، وكشفت التحريات إلى أن خلافات سابقة تجمع بين المجني عليه والمتهمين، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق أخر تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف لغز واقعة العثور على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وبيان الإصابات وسببها وغموضها وطريقة حدوثها وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة والتوصل لمرتكبها.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، إخطارا من قسم قليوب بورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدى العزب بمنطقة قليوب المحطة.

وعلى الفور انتقلت على أجهزة البحث الجنائي، و تم نقل الجثة للمستشفى، وأتصح أنها شابة في العشرينيات من عمرها، ومن المقرر زفافها الخميس المقبل، وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أهلها، وبعدها عثر على الجثة مصابة بعدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

تشكيل فريق بحث جنائى

وكلف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة كشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وسؤال المشتبه فيهم وأسرة المجني عليها لمعرفة تفاصيل الواقعة وتحديد مرتكبها.