موعد متابعة مباراة ميلان واتليتكو مدريد اليوم في دوري الابطال بث مباشر

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تنطلق صافرة بداية مباراة اتليتيكو مدريد، واي سي ميلان في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة، من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يشهد على المباراة ملعب سان سيرو معقل الفريق الإيطالي، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي وان إكسترا، بتعليق صوتي الدولي التونسي رؤوف خليف.

يحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بثلاثة نقاط،، ويحتل بورتو المركز الثاني برصيد نقطة وحيده، ويأتي الفريق الإيطالي اي سي ميلان في المركز الرابع بدون نقاط، ويحتل اتليتيكو مدريد المركز الثاني بنقطة وحيدة في المجموعة.

وتعادل أتلتيكو مدريد سلبيًا مع بورتو في الجولة الماضية، في حين خسر ميلان أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، فيليبي، خيمينيز، هيرموسو.

خط الوسط: كاراسكو، كوكي، كوندوبيا.

خط الهجوم: لورينتي، لويس سواريز، أنخيل كوريا.

تشكيل ميلان المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: ميك مايجنان.

خط الدفاع: ديفيد كالابريا، توموري، سيمون كيير، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسييه، ساندرو تونالي، أليكسيس ساليمايكيرس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رافايل لياو، ريبيتش.

نتيجة ليفربول وميلان

انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة نارية بين الفريقين وسط هجوم شديد من جانب ليفربول، وتمكن أرنولد أن يحول الكرة إلى الشباك مع مطلع الدقيقة الثامنة.

وبعد ذلك حصل النجم المصري محمد صلاح على ركلة جزاء، ولكن تصدى لها حارس مرمى ميلان.

زاد ضغط ليفربول خلال مجريات الشوط الأول وأضاع العديد من الأهداف.