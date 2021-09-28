/652298/بعد-قليل---محاكمة-المقاول-الهارب-محمد-على-فى-قضية-الجوكر

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الجوكر».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل محاكمة المقاول الهارب محمد على

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وبحضور محسن عبدالستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" والمتهم فيها محمد على، المقاول الهارب، و102 متهمين.

ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص

وأتضح أنهم فى فترة شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام فى خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثانى فى مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة فى تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض.

وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع «فيسبوك»، وتطبيق الواتساب بنفس الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.