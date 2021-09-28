«اتجوزت في سن 34 وأوكا كريتف شبه أحمد مكي»..أبرز تصريحات مي كساب الجريئة

/652299/اتجوزت-في-سن-34-وأوكا-كريتف-شبه-أحمد-مكيأبرز-تصريحات-مي-كساب-الجريئة

حلت الفنانة مي كساب ضيقة على برنامج “كلمة أخيرة” التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on، وذلك بعدما حققت أولى حلقاتها في حكاية “عقبال عوضتك” الذي تناقش من خلالها مشكلة تأخر الزواج ضجة عريمة على السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات مي كساب مع الإعلامية لميس الحديدي

مي كساب تحكي معاناتها مع تأخر الزواح بحكاية عقبال عوضتك

أعرب الفنانة مى كساب عن سعادتها البالغة من ردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور على حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل "زى القمر" ، مشيرة إلى أنها لمست نجاح الجمهور من خلال السوشيال ميديا، لافتة إلى انها أصرت على وضع مكياج خفيف ليكون العمل أكثر واقعية.

أضافت مي كساب: “أنا فنانة وإنسانة مش بحب الميكب الكتير وبشوف أنه بيأثر على مصداقيتي، وكنت بفضل اتخانق مع الماكير وأقولهم شيلوه سواء كفنانة أو إنسانة وشخصية شادية التي جسدتها لمست أجزاء كثيرة من شخصيتي، في تجربتي مع مرض والدتي اللي قعدت معاها ودلوقتي والدي.”.

مي كساب تكشف كيف تعاملت أسرتها مع تأخر زواجها

وكشفت أنها تزوجت في سن متأخرة، ولذلك كانت الحدوتة متماشية مع حياتها، ولذلك ظهرت بشكل حقيقى للغاية بين الجمهور، لافتة إلى أنها لم تتعرض للتنمر من عائلتها على تأخر زواجها لتلك السن، وأنها أُعجبت بفكرة الحلقاتـ واعتبرتها أنها سلاح ذو حدين، والمخرج هو اللى يقرر موضوع السيناريو يتحمل ده ولا لأ.

مي كساب تشبهه أوكا بأحمد مكي وتكشف رأيه في أعمالها الفنية

قالت الفنانة مى كساب، إن زوجها "محمد أوكا" شخص "كرييتف" للغاية، ولديه مدرسة مختلفة في صناعة الأغانى "الراب"، موضحة: مش مطرب أنا مش هنافق، لكن أوكا عنده "خامة" صوت تاخد قلبك”، لافتة إلى أن أفكار زوجها تذكرها بأفكار النجم أحمد مكى المختلفة، خاصة أن مكى له مدرسة خاصة به في أفكاره في أعماله الفنية.

أما عن عن رأي زوجها مطرب المهرجانات أوكا، في أعمالها الفنية واختيارها لها، فقالت: “جوزي مش بيحبني في الكوميدي أوي وبيقولي أصلك بتاخدي الكوميديا جد أوي ودلوقتي الموضوع بقي سائد فيه التفاهة أكتر وأنتِ جد زيادة عن اللزوم”.

مسلسل سريا عابدين سبب في زيادة وزن مي كساب

وقالت كساب خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON أن دورها في مسلسل سرايا عابدين، ضمن التجارب العزيزة على قلبها مع المخرج عمرو عرفة وتابعت: “كنت أم وقتها وكان لازم ابقى تخينة جدا بشخصية شفق هانم، لكن الكوميديا بتهرشني دائمًا وبرجعلها رغم محاولاتي للخروج من هذا النمط”.

تحدثت الفنانة مي كساب، عن رأي زوجها مطرب المهرجانات أوكا، في أعمالها الفنية واختيارها لها، قائلة: جوزي مش بيحبني في الكوميدي أوي وبيقولي أصلك بتاخدي الكوميديا جد أوي ودلوقتي الموضوع بقي سائد فيه التفاهة أكتر وأنتِ جد زيادة عن اللزوم.

مي كساب تخوض السباق الرمضاني 2022

وفجأت مي كساب الجمهور بإستعددها لخوض المنافسة الرمضانية هذا العام فقالت: “ لقيت نفسي بكلم المخرجة وبقلها عندي 15 حلقة كوميدي في رمضان مش هسييبك”، ومن المقرر أن تنطلق كساب في تصويره بعد انتهائها من حكاية عقابل عوضتك