«نزيف على الأسفلت»..مصرع شاب في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي في الغربية

/652300/نزيف-على-الأسفلتمصرع-شاب-في-حادث-تصادم-دراجة-بخارية-وسيارة-ملاكي-في الغربية

لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه، اليوم الثلاثاء، نتيجة إصابته خلال حادث دراجة بخارية وسيارة ملاكي بمنطقة كفر عنان التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى زفتي العام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي في الغربية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مدير أمن الغربية، إشارة من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى منطقة كفر عنان التابعة لمدينة زفتى، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة، مما أدى إلى إصابة شاب يدعى «عبد الحليم م» يبلغ من العمر 22 سنة، إصابات خطيرة.

وعلى الفور تم نقله على أثرها إلي مستشفى زفتى العام ولقى مصرعه فى الحال، وتم تشكيل فريق بحث للتحقق من أسباب الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر شهد كوبرى الفريق رضا حافظ بميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادث تصادم اسفر عن سقوط شخص من أعلى الكوبرى على سيارة نصف نقل بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بعربة كارو يقودها المصاب عكس الاتجاه، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى المحلة العام.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إشارة من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى الفريق رضا حافظ المقابل للقسم، واتضح تصادم سيارة ملاكى بعربة كارو تسير عكس الاتجاه، وسقوط سائق الكارو من أعلى الكوبرى على سيارة نصف نقل، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفى المحلة العام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.