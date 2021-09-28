موعد مشاهدة مباراة شاختار دونيتسك وانتر ميلان اليوم في دوري الابطال

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تنطلق صافرة بداية مباراة انتر ميلان وشختار دونتيسك الساعة السابعة إلا ربع مساء، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب دونباس ارينا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تبث المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي سبورت براميم تو، بتعليق صوتي الدولي المصري أحمد الطيب.

حسم التعادل السلبي المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، في دوري أبطال اوروبا، وفي المواجهة التي سبقتها جاءت لصالح الفريق الإيطالي انتر ميلان بالفوز بخماسية نظيفة.

إنتر يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدون نقاط، بينما يقع شاختار بالمركز الرابع والأخير أيضًا بدون نقاط.

قائمة انتر ميلان أمام شختار:

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش، كورداز، رادو

الدفاع: دي فري، كولاروف، رانوكيا، ديماركو، دي أمبروزيو، دارميان، سكرينيار، باستوني

الوسط: دومفريس، جاليارديني، فيتشينو، بيريسيتش، كالهانجولو، فيدال، باريلا، بروزوفيتش

الهجوم: سانشيز، دجيكو، لاوتارو، كوريا

يشهد اليوم الثلاثاء على العديد من المباريات ، في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات، على ثمانية مباريات من العيار الثقيل، والتي يأتي في مقدمتها مباراة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

مباريات دوري أبطال أوروبا:

ليفربول وبورتو، الساعة التاسعة مساء.

مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الساعة التاسعة مساء.

إي سي ميلان واتليتيكو مدريد، الساعة التاسعة مساء.

ريال مدريد وشيريف، الساعة التاسعة مساء.

انتر ميلان وشختار دونتسك، الساعة السابعة إلا ربع.

بوروسيا دورتموند وسبورتينج لشبونة، الساعة التاسعة مساء.

لايبزيج وكلوب بروج، الساعة التاسعة مساء.

أياكس وبشكتاش، الساعة التاسعة مساء.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة نادي بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال اوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء غد الثلاثاء علي أرضية ملعب دراجاو محقل نادي بورتو البرتغالي.

ومن جانبة قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسبانى بقيادة أنطونيو لاهوز لإدارة المباراة.