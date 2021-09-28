بعد رقصها مع راغب علامة..روجينا تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها بالأسود

/652305/بعد-رقصها-مع-راغب-علامةروجينا-تخطف-الأنظار-في-أحدث-إطلالتها-بالأسود

أحدثت الفنانة المتألقة روجينا ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد رقصها مع راغب علامة وتصريحاتها التي تناولتها بشكل كوميدي ساخر على تعليقات الجمهور، لتأتي روجينا مرة أخرى وتخطف الأنظار لها بتألقها بفستان أسود اعاد إليها شببها.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة روجينا

روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أطلت روجينا منذ قليل على الجمهور بفستان أسمر مثير مع بعض المكياج الهادئ اذ نشرت مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات خطفت قلوب متابعيها ومحبيها.

روجينا تثير الجدل برقصها مع راغب علامة

وكانت أثارت روجينا الفنانة المصرية وزوجة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا بسبب رقصها الجرئ مع المطرب اللبناني راغب علامة في حفله الأخير بالقاهرة.

وظهرت روجينا من أعلى المسرح وهي ترقص مع راغب علامة بفستان أبيض قصير على أنغام أغنية «اسمي حبيبك»، الأمر الذي صدم البعض بسبب عدم تعودهم على رؤية روجينا بتلك الجرأة من قبل، كما تسأل البعض حول موقف زوجها الدكتور أشرف زكي من هذه الجرأة الغير معتادة.

روجينا توضح سبب رقصها مع راغب علامة

هذا وردت الفنانة المصرية روجينا على انتقادات الجمهور لها بسبب رقصها مع المطرب اللبناني راغب علامة، مشيرة إلى أن السر وراء تلك الانتقادات هو غيرة الجمهور عليها، مؤكدة خلال لقائها ببرنامج «et بالعربي» أن رقصها مع راغب علامة لم يضعها في مأزق مع زوجها الدكتور أشرف زكي لأنه متفهم إلى حد كبير كما أنه يحب راغب أيضًا.

وأضافت روجينا: "أنا من عشاق النجم راغب علامة، فلك أن تتخيل أنا جالسة ضمن الحضور فنزل لي من على المسرح علشان يسلم عليا، أنا كنت طايرة من الفرحة، واللي كانت على المسرح هي واحدة من جمهور راغب علامة وليست روجينا الفنانة أو الممثلة".

روجينا تحتفل بتكريم مجلة الدير جيست

واحتفت الفنانة روجينا مؤخرًا بحصولها على تكريم خاص في حفل «دير جيست» الذي أقيم أمس الجمعة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «بنت السلطان»، حيث شكرت جميع زملائها بالمسلسل على الجهد الذي بذلوه ليتم منحها هذه الجائزة.

ونشرت روجينا صورها خلال حفل التكريم الذي أقامته مؤسسة «دير جيست»، وعَلّقت على الصور عبر حسابها على «انستغرام»، قائلة: الحمد والشكر لله.. أغلى جائزة من دير جيست على دوري في مسلسل بنت السلطان»، وأضافت: «شكراً للجمهور.. شكراً لكل صناع مسلسل بنت السلطان.. شكراً لكل زملائي في المسلسل اللي غمروني بحبهم».

وتابعت روجينا في الثناء على التكريم: «أهدي الجائزة دي لرفيق الرحلة السند أشرف زكي وبناتي».

تكريم روجينا بالدير جيست يعد ثاني تكريم حصلت عليه خلال أسبوع، حيث أعلنت عن اختيار مسلسلها «بنت السلطان» كأفضل مسلسل من قبل مهرجان «الفضائيات العربية»، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، نشرت صورة وكتبت تعليقاً عليها معلنة حصدها الجائزة: «الحمد والشكر لله.. بنت السلطان شكراً جداً مهرجان الفضائيات العربية».