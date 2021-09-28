الوزراء: 59% من المصريين يفضلون المنتج المحلى مقابل 11% للمستورد

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز، فى بيان صحفى، أنه لا شك أن أحد أهم الركائز فى نجاح اقتصاديات الدول هو الاهتمام بتشجيع المنتج المحلى، وبناء قاعدة إنتاجية وتصديرية، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية، وتوجيه المنتجات التصديرية لتلك الأسواق، لذا تُوْلى الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً بالمنتجات المصرية المحلية، حيث تعمل على زيادة جودتها، وتنافسيتها مع المنتجات المثيلة المستوردة، أملاً فى تقليل الاعتماد المتزايد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 59% من المواطنين بالعينة يفضلون شراء المنتج المصرى فى مقابل 11% يفضلون شراء المستورد، و26% لم يفضلوا أى من البديلين ولكن أشاروا إلى أن سلوكهم الشرائى يتوقف على نوعية المنتج ومدى جودته والسعر الذى يمثل العامل الأكبر عند الشراء، أما عن جودة المنتجات المصرية، فإن 39% من المواطنين بالعينة يرون أن جودة المنتجات المصرية جيدة، و46% يرونها مقبولة، فى حين بلغت نسبة من يرون أنها سيئة 3% فقط.

وعن أسباب تفضيل بعض المواطنين بالعيّنة لشراء المنتجات المصرية المحلية، فقد تبين من النتائج أن تشجيع الصناعة المصرية وتحسين الاقتصاد المصرى جاء فى مقدمة أسبابهم بنسبة 51%، يليه أن جودتها جيدة بنسبة 25.5%، بالإضافة إلى مناسبة أسعارها مع إمكاناتهم المادية بنسبة 24.5%.

وتختلف تفضيلات المواطنين فى شراء المنتجات ما بين المصرى والمستورد، فلكل منهم معاييره الخاصة مثل الجودة والسعر والصيانة، وغيرها، وقد حرص الاستطلاع على التعرف على آراء المواطنين بالعينة من حيث مدى تفضيلهم لبعض المنتجات المنتجَة بأيدٍ مصرية والأخرى المستوردة، حيث أظهرت النتائج أن "الأثاث" جاء فى مقدمة المنتجات التى تم السؤال عنها ويفضل المواطنون بالعيّنة شراء المصرى منها بنسبة 89%، فى حين كانت "الأجهزة الإلكترونية" فى مقدمة المنتجات التى تم السؤال عنها ويفضل المواطنين شراء المستورد منها بنسبة 44%، كذلك فضل 74.2% شراء "الجلود المصرية"، و73.7% يفضلون شراء "الملابس المصرية" خاصة القطنية، و61.4% يفضلون شراء "الأجهزة الكهربائية المصرية".

وبالنظر إلى المواطنين الذين يفضلون شراء المنتجات المستوردة، أوضحت النتائج أنه من بين من يفضلون شراء الأجهزة الإلكترونية المستوردة تفضل النسبة الأكبر منهم منتجات دول جنوب شرق آسيا كالصين واليابان وكوريا الجنوبية كذلك المنتجات الأمريكية ولكن بنسبة ضئيلة، وفيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، فيفضلون اليابانية منها، والملابس فيفضلون التركية، أما بالنسبة للجلود فيفضلون المنتجات الإيطالية والصينية.

ولا شك أن جهود الدولة فيما يخص تطوير المنتج المصرى وزيادة تنافسيته مع المنتجات المستوردة المثيلة قد لمسها المصريين وعكسته نتائج الاستطلاع، والتى أشارت إلى أن 82.3% منهم يرون أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لجودة المنتجات المصرية، كما يرى 79% أنها تهتم بالتسويق لها.

أما عن مقترحات المواطنين لتطوير المنتج المصرى، فقد جاء تحسين المنتج، والاهتمام بجودته، والخامات المستخدمة، فى مقدمة هذه المقترحات بنسبة 36.4%، يليه بفارق كبير تقليل سعره لزيادة تنافسيته مع المنتجات الأجنبية المثيلة بنسبة 12.1%، بالإضافة إلى الاهتمام بالأيدى العاملة، وتدريبها، وتطويرها بنسبة 7%، والتسويق الجيد للمنتجات، وزيادة الدعاية بنسبة 5.8%.

كما أيدت الغالبية العظمى من المواطنين بالعيّنة بنسبة 86% تقليل استيراد المنتجات الأجنبية وهو ما سيؤدى بدوره إلى زيادة فرص شراء المنتجات المصرية.

يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه على عينة 1.037 من المواطنين البالغين (18سنة فأكثر) خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربى متخصص فى قياسات الرأى العام، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات فى اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها فى إعداد الخطط والسياسات المختلفة.

كما يهتم مركز استطلاع الرأى أيضاً بقياس اهتمامات الرأى العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التى يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذى القرار، مستنداً فى ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية فى جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.