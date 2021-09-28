مرور حدائق القبة.. خدمات رقمية وتسهيلات خاصة لكبار السن

جدة - نرمين السيد - وفى هذا السياق استعرض محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية، خلال مداخلة لـ برنامج "نهار جديد"، جهود وزارة الداخلية لتطوير وحدة تراخيص "حدائق القبة"، إذ تم تزويدها بـ 18 شباكا، لتقديم الخدمات للمواطنين.

وجاء هذا التطوير، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين، فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى سيساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء بأحداث التقنيات مما يؤدى إلى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق أهداف الوزارة.

وأوضح صابر أنه تم تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة، بإشراف اللواء عمرو البيلى، لتصبح وحدات مطورة، ومن ضمنها وحدة تراخيص "مرور حدائق القبة"، برئاسة المقدم حازم الأعصر.

وخصص رئيس الوحدة، مكانًا بمكتبه، لسرعة إنهاء خدمات كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشمل التطوير إنشاء 18 شباكًا لتقديم الخدمات، تعمل بنظام الترقيم الآلى، منهم 13 لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات، و5 شبابيك لإنهاء إجراءات رخص القيادة، واستخراج الدورة المستنداية فى عدة دقائق.

وشمل التطوير، تخصيص ساحة متطورة للفحص الفنى، مزودة بأحداث التقنيات، لخدمة سكان مناطق حدائق القبة، كما تزويد الوحدة بأماكن مخصصة للانتظار لتوفير الراحة للمواطنين.

تضمنت أعمال التطوير أيضًا، تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى، ومنظومة التحصيل الإلكترونى التابعة للبريد المصرى داخل المجمع، والتى تعمل على مدار اليوم.