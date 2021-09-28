صور.. تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2.000 أسرة فى جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أيام، قافلة حماية اجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة جنوب سيناء، ضمن مبادرتى "بالهنا والشفا، ودكان الفرحة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق استعدادا لفصل الشتاء والعام الدراسى الجديد.





وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القافلة تتضمن توفير 24 طن مواد غذائية جافة، و5 أطنان خضروات، و2.000 بطانية، و2.000 لحاف، و1.000 مرتبة اسفنجية، و1.000 سجادة، كما تشمل القافلة توزيع 1.000 شنطة مدرسية استعدادا للعام الدراسى الجديد، وذلك لصالح 2.000 أسرة تم دراسة حالتها فى سانت كاترين، والطرفة، والشيخ عواد، وأم هرابة، والأسقف، والنصرة والرأس الأصفر، وأبوماضى والسدود، وأبو زيتونة، وأبوسيلة، والراحة، والشامية، وخرازين، والسنترال، ورصيص، والمنقا، والاسباعية، والنبى صالح، بالإضافة إلى منطقة الرويسات.

وأضاف أن القافلة تأتى تلبية لمتطلبات أهالى هذه المناطق التى تم تسجيلها خلال القافلة السابقة الشهر الماضى، واحتياجهم للأغطية والأمتعة التى تقيهم من قسوة البرد، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرات محور الحماية الاجتماعية التى يتكامل من خلاله الصندوق مع جهود الدولة نحو توفير "حياة كريمة" للمواطنين الأولى بالرعاية فى مختلف المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد عبد الفتاح، أن القافلة تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى.

وتعتبر مبادرتا بالهنا والشفا، ودكان الفرحة، من أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 8 ملايين مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل خلال الشهر الحالى 3 أرقاما قياسية جديدة فى موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة، حيث سجلت هذه القافلة أرقاما قياسية كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية (مليون كرتونة)، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4.500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية لعام 2021 ( 6.298 جهاز طبى)، وذلك للعام الثانى على التوالى ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية فى الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيرى فى العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.